Le chanteur, diplômé de NIU, Jordan Pedigo, se produira avec DeKalb Municipal Band mardi – Shaw Local

DeKALB – Jordan Pedigo, chanteur et diplômé de la Northern Illinois University, se produira avec le DeKalb Municipal Band lors de son prochain concert mardi.

Le concert aura lieu à 19h30 le mardi 27 juin au Dee Palmer Bandshell à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’entrée au concert est gratuite et ouverte au public.

Pedigo chantera « Tonight » de « West Side Story », « Summertime » de « Porgy and Bess » et « The Impossible Dream » de « Man of La Mancha ». Les chansons interprétées par le groupe incluent « Thundercrest », « Annie Get Your Gun » et « Disney at the Movies ».

Pedigo a obtenu un diplôme en éducation musicale de la Northern Illinois University en 2019. Pedigo a joué avec des chorales à Chicago, en Italie et à New York. Il se produit également avec la chorale Cor Cantiamo. Pedigo travaille actuellement comme directeur de la chorale de la Burlington Central High School.