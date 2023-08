Le chanteur des Backstreet Boys Nick Carter accusé de viol dans le cadre d’un troisième procès – National

Une troisième plainte a été déposée contre Nick Carter, membre des Backstreet Boys, alléguant que le chanteur a violé une jeune fille de 15 ans il y a vingt ans.

La poursuite a été déposée lundi par un femme de Pennsylvanie sans nom dans le comté de Clark, au Nevada, selon la chaîne d’information de Las Vegas KTNV.

Dans le dossier judiciaire, la femme, identifiée uniquement sous le nom d’AR, affirme que Carter l’a agressée sexuellement à plusieurs reprises en 2003, alors que Carter avait 22 et 23 ans. Elle allègue que Carter l’a violée à plusieurs reprises à bord d’un yacht et d’un bateau en Floride, et l’a agressée sexuellement dans un bus.

AR affirme que Carter, aujourd’hui âgé de 43 ans, lui a demandé de « garder secret ses abus sexuels sur elle ».

Elle est la troisième femme à intenter une action en justice de cette nature contre la star des Backstreet Boys. Deux autres femmes, Shannon Ruth et Melissa Schuman, ont également accusé Carter de viol et d’agression sexuelle. Ruth a déclaré que Carter l’avait violée quand elle avait 17 ans.

En février, Carter a intenté une contre-action et a nié les allégations des deux femmes. Il a qualifié Ruth et Schuman d’« opportunistes » qui profitent du mouvement #MeToo pour le « diffamer et le vilipender » à des fins financières.

Mardi, Carter a également nié les allégations d’AR par l’intermédiaire de son avocat. Dans une déclaration à TMZ, l’avocat de Carter, Dale Hayes Jr., a déclaré qu’AR avait fait les mêmes affirmations il y a vingt ans, bien que les autorités aient enquêté et découvert aucune raison de porter plainte contre le chanteur.

Hayes a déclaré qu’AR « répète les mêmes fausses allégations dans une nouvelle plainte judiciaire » et que cela « ne les rend pas plus vraies ».

« Nick attend avec impatience que les preuves soient présentées et que la vérité sur ces stratagèmes malveillants soit révélée », conclut le communiqué.

Dans le procès, AR affirme que Carter l’a violée dans une cabine de yacht en Floride en août 2003 alors qu’elle était mineure en état d’ébriété.

Quelques jours plus tard, Carter aurait appelé AR pour le rencontrer dans un bus, où il l’agresserait sexuellement.

Dans un troisième cas, AR affirme que Carter lui a fourni de la drogue et de l’alcool lors d’une fête à bord d’un bateau en octobre 2003. Après qu’elle soit devenue ivre, AR allègue que Carter l’a emmenée dans une cabine où il a permis à trois autres hommes de le regarder la violer.

AR affirme qu’elle a contracté le virus du papillome humain (VPH) de Carter.

Elle poursuit pour violences sexuelles, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et infliction par négligence de détresse émotionnelle.

Dans le cadre de procès antérieurs, Ruth a déclaré que Carter l’avait invitée à monter dans un bus de tournée après un concert à Tacoma, Washington, alors qu’elle avait 17 ans. Elle affirme que Carter lui a donné de l’alcool et l’a forcée à avoir des relations sexuelles orales avant de la violer. Ruth allègue également qu’elle a contracté le VPH de Carter.

Schuman, ancienne membre du groupe de filles Dream, a accusé Carter en 2017 de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait 18 ans et le couple a collaboré sur un projet de film en 2003.

Carter n’a jamais fait l’objet d’accusations criminelles en relation avec ces allégations.

En réponse à la contre-action de Carter, Schuman a déposé une requête anti-SLAPP, qui vise à mettre fin aux poursuites judiciaires visant à faire taire les expressions valables de la liberté d’expression aux États-Unis. Un juge doit entendre les arguments sur cette plainte mercredi.

Ruth a également déposé une requête anti-SLAPP en février, mais celle-ci a été rejetée en mars lorsqu’un juge a déclaré qu’elle n’avait pas satisfait à sa charge de la preuve. La demande reconventionnelle de Carter, qui comprend les preuves de plus d’une douzaine de témoins apparents, a été autorisée à se poursuivre.





Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour aider. Il est également joignable sans frais au 1-877-232-2610.