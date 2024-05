Le chanteur de Train Pat Monahan rend hommage à la mort du bassiste Charlie Colin

Musique





Le chanteur principal de Train, Pat Monahan, a évoqué les talents « uniques » et « magnifiques » de l’ancien bassiste Charlie Colin après sa mort inattendue à 58 ans.

« Quand j’ai rencontré Charlie Colin, avant gauche, je suis tombée amoureuse de lui. C’était LE gars le plus gentil et quel beau garçon », a commencé le crooner de « Drops of Jupiter ». hommage émouvant à côté d’une photo en noir et blanc du groupe.

« Faisons un groupe qui soit la seule chose raisonnable à faire. »

Le chanteur de Train, Pat Monahan, s’est prononcé sur la mort subite de l’ancien bassiste Charlie Colin. FilmMagie

Le musicien est décédé subitement après être tombé sous la douche. c.colin22/Instagram

Il avait 58 ans. FilmMagie

Monahan, 55 ans, a remercié le regretté instrumentiste pour avoir aidé le célèbre groupe à se faire remarquer « à SF et au-delà ».

«J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur. J’ai toujours essayé de le rapprocher, mais il avait sa propre vision », a conclu Monahan.

« Tu es une légende, Charlie. Allez charmer le pantalon de ces anges❤️🙏🏼 ⭐️.

«J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur. J’ai toujours essayé de le rapprocher, mais il avait sa propre vision », a écrit Monahan. X / @train

« Tu es une légende, Charlie. Allez charmer ces anges. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Colin est décédé après avoir glissé et être tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’un ami à Bruxelles, a annoncé sa mère. On ne sait pas immédiatement quand cet accident anormal s’est produit, car le corps de Colin n’a été découvert que lorsque son ami est revenu de leur voyage cinq jours plus tard.

Sa mère en deuil a raconté que Colin, membre fondateur du groupe pop-rock, avait déménagé en Belgique pour donner une master class de musique dans un conservatoire.

Colin a quitté le groupe en 2003 en raison de toxicomanie. Richard Shotwell/Invision/AP

Ils avaient remporté deux Grammys. Getty Images

Colin travaillait également à la composition de musique pour un film.

Monahan, Colin, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford et Scott Underwood ont formé Train à San Francisco en 1993.

Le groupe a remporté deux Grammy Awards en 2002, mais un an plus tard, Colin a quitté le groupe en raison de problèmes de toxicomanie. Il a ensuite rejoint d’autres groupes tels que Painbirds et Side Deal.











