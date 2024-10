Le chanteur de Sum 41, Deryck Whibley, allègue la coercition sexuelle de la part de son ancien manager dans de nouveaux mémoires

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient du contenu graphique et peut affecter ceux qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent quelqu’un qui en est affecté.

Le chanteur du groupe pop-punk canadien Sum 41, Deryck Whibley, accuse son ancien manager et leader du groupe Treble Charger, Greig Nori, de toilettage et de coercition sexuelle dans ses mémoires récemment publiés, Catastrophe ambulante : ma vie à travers le paradis et l’enfer.

Dans le livre, Whibley, originaire d’Ajax, en Ontario, décrit l’évolution de sa relation avec Nori, qu’il a rencontrée à l’âge de 16 ans, alors que Nori en avait 34.

CBC News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations détaillées contenues dans les mémoires.

Whibley a déclaré que Nori est rapidement devenu un mentor et une « figure paternelle », lui apprenant à se raser, à nouer une cravate et à conduire, avant d’initier le groupe à la drogue et à l’alcool, et finalement d’entretenir une relation sexuelle avec un Whibley « fraîchement âgé de 18 ans ».

De la « figure paternelle » à la « pression »

Whibley a affirmé que lui et Nori étaient devenus « inséparables » lorsqu’il avait commencé à travailler comme chauffeur et assistant de Nori alors qu’il était encore au lycée. Nori est finalement devenu le manager de Sum 41, réservant des sessions en studio et invitant le groupe à des fêtes et des raves.

Whibley a déclaré que la seule exigence de Nori pour être leur manager était qu’ils « ne pouvaient parler à personne d’autre que lui, parce que le secteur de la musique est ‘plein de serpents et de menteurs’ et qu’il était la seule personne en qui nous pouvions faire confiance. »

Whibley allègue que la relation entre lui et Nori est devenue sexuelle en 1998, après qu’il ait eu 18 ans. Whibley a décrit un cas où Nori l’a invité dans la salle de bain pour prendre de l’ecstasy lors d’une rave. Dans la stalle, Whibley affirme que Nori l’a attrapé et l’a embrassé.

« Il a tendu la main, m’a attrapé le visage et m’a embrassé passionnément sur la bouche… Je suis resté là, sans savoir quoi dire », a écrit Whibley.

Whibley, photographié sur la couverture de ses mémoires, a écrit que Greig Nori est rapidement devenu un mentor et une « figure paternelle », lui apprenant à se raser, à nouer une cravate et à conduire, avant de l’initier à la drogue et à l’alcool, et finalement de poursuivre une relation sexuelle. avec Whibley quand il avait 18 ans. (CBC)

Whibley a décrit se sentir « très confus » à mesure que le temps passait. Il a déclaré que Nori avait essayé de le convaincre d’aller plus loin dans leur relation en expliquant que de nombreuses rock stars que Whibley idolâtrait étaient queer et bisexuelles.

« Il était si implacable et convaincant qu’au bout d’un moment, j’ai commencé à croire qu’il avait peut-être raison », a écrit Whibley.

« Greig a continué à faire pression pour que les choses se produisent lorsque nous étions ensemble. J’ai commencé à avoir l’impression qu’on me forçait à faire quelque chose contre ma volonté », a-t-il écrit.

Les représentants de Whibley ont refusé une demande d’entretien. Ni Nori ni ses représentants n’ont répondu aux demandes de commentaires de CBC News au moment de la publication. Cependant, Nori a réagi dans d’autres médias en niant ces affirmations.

REGARDER | Le chanteur de Sum 41, Deryck Whibley, parle de l’écriture de ses mémoires : Le chanteur de Sum 41, Deryck Whibley, discute de l’écriture de ses mémoires Lors d’un Facebook Live, le chanteur de Sum 41, Deryck Whibley, explique ce qu’il a ressenti en partageant les détails de sa relation avec l’ancien manager Greig Nori dans ses nouveaux mémoires Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell. Whibley affirme qu’il a été « soigné » par Nori qui, selon lui, « l’a fait pression pour qu’il ait une relation sexuelle » lorsqu’il avait 18 ans.

Karen Bliss est une journaliste musicale canadienne qui a enquêté et rapporté des allégations d’agression sexuelle au sein de l’industrie musicale. Elle a déclaré que des choses comme celle-ci se produiraient prétendument à cause des structures de pouvoir au sein de l’industrie.

« Il y a des gardiens et trop de prédateurs présumés qui utilisent leur pouvoir et leur position pour manipuler, contraindre et préparer les jeunes artistes », a-t-elle déclaré dans une entrevue avec CBC News.

Whibley a déclaré qu’il avait gardé la relation secrète avec ses camarades du groupe en raison de la honte et de la confusion qu’il ressentait, des sentiments qui, selon lui, étaient compliqués par l’intoxication par l’alcool et la drogue.

« J’ai commencé à m’effondrer mentalement et physiquement… J’avais honte d’avoir cédé à Greig », a-t-il écrit.

« Fumant » et « criant »

Whibley allègue qu’il a essayé de rompre les choses à plusieurs reprises, mais Nori « repousserait ».

Il a décrit un cas où il avait discuté de mettre fin aux choses alors que les deux hommes étaient assis dans la voiture de Nori.

« J’ai pleuré et parlé et pleuré et parlé jusqu’à ce que je n’aie plus rien à dire », a écrit Whibley. C’est à ce moment-là que les choses ont dégénéré, selon Whibley.

« J’ai regardé Greig et il était furieux. Pour la première fois, il a commencé à me crier dessus… Il m’a dit que tout cela était de ma faute au départ parce que je n’aurais jamais dû dire oui en premier lieu. … qu’il savait mieux que moi, et j’étais trop jeune pour comprendre que ce que nous avions était spécial, c’était de l’amour », a écrit Whibley.

« Je me suis assis là, sur le siège passager, avec honte. »

Whibley, au centre, est le chanteur principal, l’auteur-compositeur principal et le fondateur de Sum 41, un groupe pop-punk canadien. Le groupe en est actuellement à sa dernière tournée. L’année dernière, elle a publié une déclaration annonçant sa dissolution. Son huitième et dernier album est sorti le 29 mars. (Travis Shinn)

Nori a finalement arrêté de faire des avances sexuelles lorsqu’un ami commun a découvert ce qui se passait, selon Whibley. Le groupe a viré Nori après la sortie de son troisième album studio, Mandrin, qui est sorti en 2004.

Bliss a déclaré qu’elle « félicite » Whibley de s’être manifestée et espère « de manière importante que l’industrie intensifiera ses efforts ».

« Peut-être que c’est à nous, en tant qu’adultes de l’industrie musicale, d’aller voir ce jeune et de lui dire : « Est-ce que ça va ? Êtes-vous en sécurité face à quelque chose qui se passe et que vous ne voulez pas qu’il arrive ? »

Sum 41 est actuellement dans sa dernière tournée. L’année dernière, elle a publié une déclaration annonçant sa dissolution.

Le huitième et dernier album du groupe, Paradis 😡 : Enfer, est sorti le 29 mars.

Une assistance est disponible pour toute personne ayant été agressée sexuellement. Vous pouvez accéder à des lignes de crise et à des services d’assistance locaux via ce Site Web du gouvernement du Canada ou le Base de données de l’Association canadienne pour mettre fin à la violence. ​​Si vous êtes en danger immédiat ou si vous craignez pour votre sécurité ou celle des autres personnes autour de vous, veuillez appeler le 911.