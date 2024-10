Le chanteur de Sum 41, Deryck Whibley, allègue des abus de la part d’un ancien manager dans de nouveaux mémoires

Sum 41 est un groupe punk primé à plusieurs reprises formé en 1996 et qui a vendu plus de 15 millions d’albums dans le monde.

Les mémoires de Whibley, Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell, publiés mardi, documentent les hauts et les bas des débuts du groupe sur la scène musicale torontoise et son ascension vers une célébrité internationale.

Ses débuts ont été aidés en partie par M. Nori – alors âgé d’une trentaine d’années et leader d’un groupe indépendant canadien populaire. Il a rencontré Whibley après un spectacle et a commencé à le guider.

M. Nori est ensuite devenu le manager du jeune groupe.

Whibley a déclaré qu’une nuit, M. Nori l’avait soudainement embrassé « passionnément » dans les toilettes lors d’une rave, surprenant et déroutant le jeune homme de 18 ans, alors âgé de 18 ans, qui était sous l’ecstasy à l’époque.

Il allègue que M. Nori l’a contraint à une relation sexuelle non désirée qui a duré environ quatre ans.

« Greig a continué à faire pression pour que des choses se produisent lorsque nous étions ensemble », écrit-il dans ses mémoires, selon le Toronto Star.

« J’ai commencé à avoir l’impression qu’on me forçait à faire quelque chose contre ma volonté. »

Lorsque la relation physique a pris fin, Whibley, aujourd’hui âgé de 44 ans, affirme que M. Nori a continué à se livrer à des violences verbales et psychologiques.

Whibley affirme avoir révélé sa relation avec son ex-épouse, la chanteuse canadienne Avril Lavigne, qui a déclaré : « C’est de l’abus ! Il vous a agressé sexuellement. »

Le couple s’est marié de 2006 à 2009.

Le chanteur de Sum 41 a déclaré au Toronto Star dans une interview, il pensait que la relation avec M. Nori serait « un secret profond et sombre que j’allais emporter dans ma tombe ».

« Mais je ne savais pas comment raconter l’histoire [of the band] sans cela, parce que c’était tellement lié à tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, presque quotidiennement.

Le groupe s’est séparé de M. Nori en 2005.

M. Nori a déclaré au Globe and Mail que les affirmations de Whibley étaient de « fausses allégations » et a déclaré qu’il avait retenu les services d’un avocat spécialisé en diffamation.

La BBC a contacté M. Nori pour commentaires.

Whibley a déclaré au LA Times qu’il n’avait pas averti M. Nori des allégations contenues dans les mémoires avant leur publication.

« J’ai eu une bataille intérieure, du genre : « Pourquoi est-ce que je veux lui dire ? Parce que j’ai l’impression que je suis censé le faire ? Parce qu’il a toujours ce truc contre moi ? », a-t-il déclaré au journal.

Sum 41 est actuellement en tournée mondiale d’adieu et se séparera après 28 ans de vie commune.