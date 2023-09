Steve Harwell, l’ancien chanteur de Smash Mouth, a été admis en soins palliatifs car il souffre d’une insuffisance hépatique au stade final, selon des sources.

TMZ a rapporté qu’Harwell est « sur son lit de mort » et est entré dans la dernière étape d’une insuffisance hépatique, conséquence d’une lutte de toute une vie contre l’abus d’alcool. Jusqu’à récemment, le chanteur de « All Star » était soigné à l’hôpital.

Un représentant de la direction de Harwell a confirmé la tragique nouvelle à Fox News Digital.

« Malheureusement, c’est le cas », a déclaré la source. « Steve se repose à la maison et est pris en charge par sa fiancée et par les soins palliatifs. »

LE FESTIVAL DE BURNING MAN DIT DE « S’ABRIMER SUR PLACE » ET DE CONSERVER LA NOURRITURE ET L’EAU AU MILIEU DES INONDATIONS

Le représentant a déclaré à Fox News Digital que le chanteur était actuellement entouré de sa famille et de ses amis.

« Nous espérons que les gens respecteront la vie privée de Steve et de sa famille pendant cette période difficile », a ajouté la source.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Harwell a pris sa retraite en 2021 après une performance problématique dans le nord de l’État de New York. Un représentant a cité la santé mentale et physique de Harwell tout en confirmant sa retraite au New York Post.

« Malgré tous les efforts de Steve pour surmonter ces maladies, il a le cœur brisé de partager qu’il est devenu impossible pour lui de continuer à faire ce qu’il aime le plus, se produire devant les millions de fans du groupe à travers le monde », a déclaré son porte-parole.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Smash Mouth s’est formé dans la région de la baie de San Francisco en 1994. Ils ont produit des succès populaires à la fin des années 1990 et au début des années 2000, tels que « All Star », « Walkin’ on the Sun » et leur reprise de « I’m » des Monkees. un croyant. »