Le chanteur de Smash Mouth Steve Harwell est mort à 56 ans

Steve Harwell, l’ancien chanteur du groupe de rock Smash Mouth, est décédé lundi, a déclaré son manager à CNN.

Il avait 56 ans.

Aucune cause du décès n’a été partagée, mais Harwell avait reçu des soins palliatifs ce week-end. Il est décédé à son domicile de Boise, Idaho, avec sa famille et ses amis à ses côtés, selon Robert Hayes, le manager de Smash Mouth.

« Steve Harwell était un véritable original américain. Un personnage plus grand que nature qui s’est envolé dans le ciel comme une bougie romaine », a déclaré Hayes dans une déclaration à CNN. « Il faut se souvenir de Steve pour sa concentration inébranlable et sa détermination passionnée à atteindre les sommets de la célébrité pop. Et le fait qu’il ait atteint cet objectif presque impossible avec une expérience musicale très limitée rend ses réalisations d’autant plus remarquables. Ses seuls outils étaient son charme et son charisme irrépressibles, son ambition intrépide et ses cajones king-size.

Harwell était un membre fondateur et chanteur de longue date de Smash Mouth, surtout connu pour ses singles « All Star » et « I’m a Believer ».

Au cours de la carrière de Harwell, le groupe a été nominé pour un Grammy pour la meilleure performance pop d’un duo ou d’un groupe pour « All Star », une chanson qui a ensuite atteint le statut de culte après son apparition sur la bande originale du film d’animation « Shrek » de 2001.

« C’est bizarre, les gens me demandent : ‘Tu t’ennuies de jouer ces chansons ?’ Je me dis : « Pourquoi m’ennuierais-je de les jouer ? C’est ce qui met du pain et du beurre sur ma table’ », a déclaré Harwell à Vice à propos des succès les plus connus du groupe dans une interview en 2014. « Vous savez, il y a toujours quelqu’un dans la foule qui ne l’a pas entendu. Ou je ne l’ai pas vu en direct. Quand je monte sur scène, je le vois de cette façon. Une fois que cette chanson classique commence, les gens deviennent fous. « Free Bird » a-t-il déjà vieilli ?

Harwell lui-même s’est donné beaucoup de mal pour renforcer la renommée du groupe – en emmenant personnellement son « Astro Lounge » dans les stations de radio à travers le pays pour le diffuser sur les ondes.

« Nous ne faisons jamais rien de traditionnel », a déclaré Harwell en 1999. « Nous ne franchissons jamais la porte d’entrée. C’est toujours la porte arrière, ou une fenêtre ouverte ou quelque chose comme ça, pour faire jouer nos trucs.

Depuis que Harwell a quitté le groupe en 2021 en raison de problèmes de santé, le groupe a continué à se produire avec le nouveau chanteur principal Zach Goode.

«Steve a vécu une vie à 100% à plein régime. Brûlant intensément à travers l’univers avant de s’éteindre », a conclu Hayes dans sa déclaration. « Bonne nuit Heevo Veev. Reposez en paix en sachant que vous avez visé les étoiles et que vous avez atteint votre cible comme par magie.