Le chanteur de Smash Mouth décède à 56 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Steve Harwell est mort. L’ancien Écraser la bouche Le chanteur est décédé à son domicile de Boise, Idaho, le 4 septembre, a confirmé le groupe dans un communiqué. Il n’avait que 56 ans.

« Steve Harwell était un véritable original américain. Un personnage plus grand que nature qui s’est envolé dans le ciel comme une bougie romaine », a commencé la déclaration du groupe sur Instagram. « Il faut se souvenir de Steve pour sa concentration inébranlable et sa détermination passionnée à atteindre les sommets de la célébrité pop. Et le fait qu’il ait atteint cet objectif presque impossible avec une expérience musicale très limitée rend ses réalisations d’autant plus remarquables. Ses seuls outils étaient son charme et son charisme irrépressibles, son ambition intrépide et ses cajones king-size.

La déclaration poursuit : « Steve a vécu une vie à 100 % à plein régime. Brûlant vivement à travers l’univers avant de s’éteindre. Bonne nuit Heevo Veev. Reposez en paix en sachant que vous avez visé les étoiles et que vous avez atteint votre cible comme par magie.

Steve était entouré de sa famille et de ses amis dans ses derniers instants, a déclaré son représentant. Le journaliste hollywoodien. « L’héritage de Steve perdurera à travers la musique », a déclaré le représentant. « La voix emblématique de Steve est l’une des voix les plus reconnaissables de sa génération. Il aimait les fans et aimait jouer. Il laisse dans le deuil sa fiancée, Annetteet plusieurs frères et sœurs.

Un jour avant sa mort, TMZ a rapporté que le chanteur « All Star » était en soins palliatifs chez lui. Steve aurait lutté contre l’abus d’alcool tout au long de sa vie et aurait atteint le stade final d’une insuffisance hépatique. Au moment de la publication, le média affirmait que Steve n’avait que « quelques jours à vivre ». Malheureusement, il décédera un jour plus tard.

Steve a connu de graves problèmes de santé tout au long de sa vie. En 2013, Steve a reçu un diagnostic de cardiomyopathie et d’encéphalopathie de Wernicke. Il a également enduré une perte traumatisante. Son fils, Presleyest décédé à 6 mois en 2001 d’une leucémie lymphoïde aiguë.

Le chanteur est devenu célèbre lorsqu’il a fondé Smash Mouth en 1994. Steve était le chanteur principal du groupe. Le groupe a connu son véritable tournant à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec la sortie de tubes comme « All Star » et leur reprise de « I’m A Believer ». Ces deux chansons figuraient notamment sur le Shrek bande sonore. Steve a pris sa retraite de la musique en 2021 en raison de problèmes de santé persistants.