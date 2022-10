Le chanteur de Saanich Joe Coughlin revient sur sa longue carrière

Saanich, C.-B. –

Joe Coughlin regarde à travers des images de son passé, quand il était mieux connu sous le nom de Timmy des Timbres de Pâques.

“J’étais sur des béquilles à l’époque”, dit Joe, assis dans son fauteuil roulant motorisé, souriant aux photos en noir et blanc de lui-même plus jeune.

L’enfant alors âgé de cinq ans – qui est né semi-paralysé du côté droit – a passé deux ans en tant que porte-parole public de l’organisme de bienfaisance.

“Comme le dit mon père, ‘Tu es devenu accro aux applaudissements à un très jeune âge'”, rit Joe.

Plus que l’adulation, c’est une appréciation de la syncope qui a conduit Joe à poursuivre la batterie.

“Un soir, je jouais dans mon groupe de rock et le chanteur principal avait un rhume, alors je l’ai remplacé et j’ai commencé à chanter”, se souvient Joe. “Je ne l’avais jamais fait devant un public auparavant.”

Joe a fini par être si bon qu’il est finalement devenu le leader du groupe, malgré le fait que sa famille lui ait suggéré d’envisager la loi.

“J’ai dit non. Je veux sortir sur la route et jouer du rock and roll !’ » Joe rit.

C’est ce que Joe a fait pendant environ une décennie, avant de se sentir trop vieux pour le rock. Il a commencé à chanter du jazz et le légendaire chef d’orchestre Dizzy Gillespie lui a dit qu’il avait un don.

“Il a dit:” À cause de votre état, les gens vont vous décourager de faire cela “”, se souvient Joe, après que lui et Gillespie aient joué au même concert.

« ‘Dites-leur de se perdre. Continuez ainsi. Ne jamais abandonner.'”

Joe a pris le conseil à cœur.

Ses enregistrements acclamés par la critique ont commencé à gagner des invitations pour une plus grande exposition, jusqu’à ce qu’il rencontre les producteurs en personne.

“(L’exécutif) a dit : ‘Tu es un bon chanteur, mais la réalité est que nous n’allons jamais mettre quelqu’un comme toi à la télévision'”, se souvient Joe. « Et j’ai dit : ‘Pourquoi ?’ Et il a dit : ‘Voulez-vous que je sois brutalement honnête ?’ J’ai dit, ‘Bien sûr.’ Et il a dit: ‘Tu as l’air drôle.’

Mais Joe n’a jamais abandonné.

Maintenant, le chanteur primé national célèbre ses 50 ans de carrière en sortant un nouvel album de standards de jazz et en préparant son premier concert avec un groupe live depuis le début de la pandémie samedi soir.

“Je pense que Tony Bennett l’a parfaitement dit”, déclare Joe. “Il a dit:” Si je peux amener un public à oublier ses problèmes pendant deux heures par nuit, c’est un travail très noble. C’est ce que j’essaie de faire avec mon chant.