Le chanteur de Radhe Arjun Kanungo se marie avec Carla Dennis et partage des photos d’un mariage intime

Mercredi, le chanteur indien Arjun Kanungo s’est marié avec sa petite amie de longue date Carla Dennis lors d’une cérémonie de mariage intime. Le chanteur a publié une série de photos adorables sur ses réseaux sociaux le jour de son mariage.

S’adressant à Instagram, le chanteur de Baaki Baatein Peene Baad a partagé ses belles photos de mariage, qu’il a sous-titrées : “En présence de nos familles et de nos amis les plus proches, Carla et moi nous sommes mariés hier. Mes mots ne peuvent pas exprimer combien d’amour nous avons reçu et comment Cette journée était spéciale pour nous. Cette partie de notre voyage ne fait que commencer et nous nous sentons chanceux de la partager avec les personnes qui nous entourent. Nous demandons votre bénédiction, alors que nous commençons ce nouveau chapitre – Arjun et Carla Kanungo.

Voici la vidéo du mariage







Sur la première photo, on pouvait voir Arjun debout près de sa femme Carla, les yeux fermés. La chanteuse a enfilé un sherwani blanc cassé de la créatrice Anita Dongre. Carla, quant à elle, a opté pour un beau Sabyasachi lehenga rouge et des bijoux lourds. Le deuxième message est une image monochrome, dans laquelle on pouvait voir le chanteur tenant le visage de Carla et touchant sa tête à la tête de sa femme, les yeux fermés. Sur la troisième photo, on pouvait voir le couple s’embrasser dans leurs tenues de mariage. Sur la quatrième photo, le couple a pris une pose chaude avec l’appareil photo. Le chanteur d’Aaya Naa Tu peut être vu en train de regarder sa femme, tandis que Carla regarde droit dans l’objectif de la caméra.

Peu de temps après qu’Arjun ait partagé les belles images, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et de feu. L’acteur de Jannat, Sonal Chauhan, a commenté : “Omg !!! C’est tellement beau. Félicitations et beaucoup d’amour à toi et à @carlaruthdennis.” Nakuul Mehta, acteur de la série télévisée Bade Ache Lagte Hain 2, a commenté : “Le bonheur éternel”. suivi d’émoticônes de cœur rouge. L’acteur Gauhar Khan a commenté: “Omg super félicitations! Vous les gars ressemblez à tout ce qui aime!.” Arjun Kanungo a produit plusieurs chansons populaires au fil des ans, notamment Baaki Baatein Peene Baad, Gallan Tipsiyaan, Khoon Choos Le (Go Goa Gone), Aaya Na Tu, La La La et bien d’autres.