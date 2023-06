Le chanteur de Raataan Lambiyan Asees Kaur épouse la compositrice Goldie Sohel et partage des photos de rêve: « Waheguru tera shukar hai »

Le chanteur Asees Kaur et le compositeur Goldie Sohel sont maintenant mariés. Le duo s’est marié samedi à Mumbai. Leur mariage a eu lieu dans un Gurdwara. Quelques heures après être devenus mari et femme, Goldie et Asees sont allés sur Instagram et ont partagé des photos de leur mariage sikh. « Waheguru Tera Shukar Hai », Asees a légendé le message.

Dans l’une des images, Asees sourit alors que Goldie la regardait alors qu’ils étaient assis à l’intérieur d’un gurdwara. Goldie a gardé son bras autour d’Asees sur la photo suivante alors qu’ils se regardaient. Pour le jour J, Asees a opté pour un costume salwar rose. Goldie portait un sherwani blanc qu’il a associé à un turban rose.

Dès que le duo a publié les images, les fans et les membres de l’industrie de la musique ont sonné dans la section des commentaires et ont exprimé leurs meilleurs vœux. « Sincères félicitations », a commenté le rappeur Badshah. « Omg congratulationssss aseeeeees et goldie !!! Yeh jodi blockbusterrrrr hai », a commenté l’acteur Sonakshi Sinha.





Asees et Goldie se connaissent depuis 7 ans. Ils se rendront bientôt au Temple d’or pour chercher des bénédictions. Asees et Goldie se connaissent depuis 7 ans. Ils se rendront bientôt au Temple d’or pour chercher des bénédictions. A propos de se lancer dans un nouveau chapitre, Asees a déclaré plus tôt: «La vie a bouclé un beau cercle complet pour moi cette année. Qui savait que des sessions en studio autour d’une chanson déchirante finiraient par mener à l’une des plus belles histoires d’amour de ma vie. »

Elle a ajouté : « Tout le crédit pour la planification et la préparation de notre mariage revient à ma sœur Deedar puisque Goldie et moi avons été très occupés par nos engagements professionnels. Après le mariage, nous nous rendrons à Amritsar pour rendre hommage au Golden Temple . »

Elle a ajouté : « Nous irons en lune de miel après mon spectacle à Londres le mois prochain. Non seulement c’est mon premier spectacle dans une immense arène au Royaume-Uni, mais c’est aussi mon premier spectacle en direct après mon mariage, ce qui le rend encore plus spécial pour Je vais faire mes débuts avec mon set soufi et rendre hommage à Sidhu Moosewala. Des temps passionnants à venir.

