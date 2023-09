Le chanteur de « Margaritaville », Jimmy Buffett, qui a transformé la vie de clochard en empire, est décédé à 76 ans – Boston News, Weather, Sports

NEW YORK (AP) — L’auteur-compositeur-interprète Jimmy Buffett, qui a popularisé le soft rock beach bum avec la chanson d’évasion aux saveurs caribéennes « Margaritaville » et a transformé cette célébration de la flânerie en un empire de restaurants, de centres de villégiature et de concoctions glacées, est décédé. Il avait 76 ans.

« Jimmy est décédé paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens », a déclaré un communiqué publié sur Site officiel de Buffett et les pages des réseaux sociaux ont déclaré vendredi soir. « Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes. »

Le communiqué ne précise pas où Buffett est mort ni la cause du décès. La maladie l’avait contraint à reporter ses concerts en mai et Buffett a reconnu dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il avait été hospitalisé, mais n’a fourni aucun détail.

« Margaritaville », sorti le 14 février 1977, a rapidement pris sa propre vie, devenant un état d’esprit pour ceux qui « dépérirent », une excuse pour une vie de divertissement discret et d’évasion pour ceux qui « grandissent ». plus vieux, mais pas debout.

La chanson est le portrait sans hâte d’un fainéant sur son porche, regardant les touristes prendre le soleil pendant qu’une marmite de crevettes commence à bouillir. Le chanteur a un nouveau tatouage, une probable gueule de bois et des regrets pour un amour perdu. Quelque part, il y a une salière égarée.

« Ce qui semble être une simple chanson sur le fait d’obtenir du blotto et de réparer un cœur brisé s’avère être une profonde méditation sur l’inertie souvent douloureuse de la vie sur la plage », écrivait le magazine Spin en 2021. « Les touristes vont et viennent, un groupe impossible à distinguer des autres. autre. Les vagues montent et se brisent, que quelqu’un soit là pour en être témoin ou non. Tout ce qui signifie quelque chose est déjà arrivé et vous ne savez même pas quand.

La chanson – tirée de l’album « Changes in Latitudes, Changes in Attitudes » – a passé 22 semaines dans le classement Billboard Hot 100 et a culminé à la 8e place. La chanson a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 2016 pour son importance culturelle et historique. , est devenu un standard du karaoké et a contribué à faire de Key West, en Floride, un son musical distinct et une destination connue dans le monde entier.

« Margaritaville n’existait pas », a déclaré Buffett à l’Arizona Republic en 2021. « C’était un endroit inventé dans mon esprit, essentiellement inventé par mes expériences à Key West et le fait de devoir quitter Key West et prendre la route. travailler, puis revenir passer du temps à la plage.

La chanson a rapidement inspiré les restaurants et les centres de villégiature, devenant Le prétendu désir de Buffett pour la simplicité de la vie insulaire en une marque multimillionnaire. Il s’est retrouvé au 18e rang de la liste Forbes des célébrités les plus riches de tous les temps, avec une valeur nette de 1 milliard de dollars.

Les critiques musicaux n’ont jamais été très gentils avec Buffett ou son catalogue, y compris les chansons des snack-bars au bord de la plage comme « Fins », « Come Monday » et « Cheeseburgers in Paradise ». Mais ses légions de fans, appelés « Parrotheads », venaient régulièrement à ses concerts portant des perroquets jouets, des cheeseburgers, des requins et des flamants roses sur la tête, des colliers autour du cou et des chemises hawaïennes bruyantes.

« C’est une pure évasion, c’est tout », a-t-il déclaré à la République. « Je ne suis pas le premier à le faire, et je ne serai probablement pas non plus le dernier. Mais je pense que cela fait vraiment partie de la condition humaine qu’il faut s’amuser. Vous devez vous éloigner de tout ce que vous faites pour gagner votre vie ou des autres aspects de la vie qui vous stressent. J’essaie de faire en sorte que le travail soit agréable à 50/50 et jusqu’à présent, cela a fonctionné.

Son mélange spécial de country, pop, folk et rock de la côte du Golfe a ajouté des instruments et des tonalités que l’on trouve plus couramment dans les Caraïbes, comme les steel drums. C’était un ragoût de steelpans, de trombones et de guitar steel à pédales. L’incroyable oreille de Buffett pour les hameçons et les grooves légers était souvent éclipsée par ses paroles sur les tacos au poisson et les couchers de soleil.

Rolling Stone, dans une critique de l’album 2020 de Buffett « Life on the Flip Side », a donné des accessoires à contrecœur. «Il continue de tracer son coin surf et sablonneux de l’utopie de la musique pop avec la chaleur froide et amicale d’un multimillionnaire avec qui cela ne dérangerait pas de partager une IPA à 15 heures sur le thème tropical, surtout si sa carte d’or était sur le bar quand le dernier tour est arrivé.

Samedi, les hommages sont venus de tous les horizons, de la star hollywoodienne Miles Teller publiant des photos de lui avec Buffett à l’ancien sénateur américain Doug Jones de l’Alabama, qui a écrit sur X, anciennement Twitter, que Buffett « vivait pleinement sa vie et que le monde il va me manquer. » Brian Wilson des Beach Boys a écrit : « Amour et miséricorde, Jimmy Buffett. »

L’évolution de la marque Buffett a commencé en 1985 avec l’ouverture d’une série de magasins et de restaurants sur le thème de Margaritaville à Key West, suivi en 1987 avec le premier Margaritaville Café à proximité. Au cours des deux décennies suivantes, plusieurs autres établissements ont ouvert leurs portes en Floride, à la Nouvelle-Orléans et en Californie.

La marque s’est depuis étendue à des dizaines de catégories, notamment des centres de villégiature, des vêtements et des chaussures pour hommes et femmes, une station de radio, une marque de bière, du thé glacé, de la tequila et du rhum, de la décoration intérieure, des produits alimentaires comme la vinaigrette, le Margaritaville Crunchy Pimento Cheese & Bouchées de crevettes et Margaritaville Cantina Style Medium Chunky Salsa, la ligne de croisières Margaritaville at Sea et les restaurants, dont le restaurant Margaritaville, le JWB Prime Steak and Seafood, le 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill et le LandShark Bar & Grill.

Il y avait aussi une comédie musicale de juke-box à destination de Broadway, « Escape to Margaritaville », une comédie romantique dans laquelle un chanteur-barman appelé Sully tombe amoureux de Rachel, beaucoup plus soucieuse de sa carrière, qui est en vacances avec des amis et traîne à Margaritaville, l’hôtel. bar où travaille Sully.

James William Buffett est né le jour de Noël 1946 à Pascagoula, dans le Mississippi, et a grandi dans la ville portuaire de Mobile, en Alabama. Il est diplômé de l’Université du Sud du Mississippi à Hattiesburg, dans le Mississippi, et est passé de la rue dans les rues de la Nouvelle-Orléans à jouer six soirs par semaine dans les clubs de Bourbon Street.

Il a sorti son premier disque, « Down To Earth », en 1970 et en a sorti sept autres sur un clip annuel régulier, avec sa chanson de 1974 « Come Monday » de son quatrième album studio « Living and Dying in ¾ Time », culminant au numéro 1. 30. Puis vint « Margaritaville ».

Il a joué sur plus de 50 albums studio et live, souvent accompagné de son Coral Reefer Band, et était constamment en tournée. Il a remporté deux nominations aux Grammy Awards, deux Academy of Country Music Awards et un Country Music Association Award.

Buffett était en fait à Austin, au Texas, lorsque l’inspiration est venue pour « Margaritaville ». Lui et un ami s’étaient arrêtés pour déjeuner dans un restaurant mexicain avant qu’elle ne le dépose à l’aéroport pour un vol de retour à Key West, alors ils ont commencé à boire des margaritas.

« Et j’ai en quelque sorte eu l’idée que c’était comme Margarita-ville », a déclaré Buffett à la République. « Elle a en quelque sorte ri de ça et m’a fait monter dans l’avion. Et j’ai commencé à travailler dessus.

Il en a écrit quelques-uns dans l’avion et les a terminés en descendant les Keys. « Il y avait une épave sur le pont », a-t-il déclaré. « Et nous avons été arrêtés pendant environ une heure, alors j’ai terminé la chanson sur le Seven Mile Bridge, ce que j’ai trouvé à propos. »

Buffett est également l’auteur de nombreux livres, dont « Where Is Joe Merchant ? et « Un pirate en regarde cinquante » et a ajouté des films à son CV en tant que coproducteur et co-star d’une adaptation du roman « Hoot » de Carl Hiaasen.

Buffett laisse dans le deuil son épouse, Jane; filles, Savannah et Sarah; et fils, Cameron.

