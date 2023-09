Le chanteur de Margaritaville Jimmy Buffett est décédé à l’âge de 76 ans

Points clés Le musicien américain Jimmy Buffett « est décédé paisiblement » vendredi entouré de sa famille et de ses amis.

La percée de l’auteur-compositeur-interprète s’est produite avec son tube Margaritaville de 1977.

Buffett a ensuite ouvert une chaîne de restaurants portant le nom de la chanson, ainsi qu’un label et bien plus encore.

Le musicien américain Jimmy Buffett, surtout connu pour ses chansons Margaritaville et Come Monday dans les années 1970, est décédé à l’âge de 76 ans.

L’auteur-compositeur-interprète « est décédé paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens », selon un communiqué publié sur le site Internet de Buffett.

« Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes », conclut le bref communiqué. La cause du décès de Buffett n’a pas été révélée.

La maladie l’avait contraint à reporter ses concerts en mai et Buffett a reconnu dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il avait été hospitalisé mais n’a fourni aucun détail.

James William Buffett est né en décembre 1946 à Pascagoula, dans le Mississippi. Il a commencé sa carrière musicale à Nashville, Tennessee, à la fin des années 1960, en sortant son premier album Down to Earth en 1970.

Buffett a continué à sortir des albums folk et country à un rythme prolifique au cours des années suivantes. Mais sa percée a eu lieu en 1977 avec la chanson Margaritaville, une ode aux teintes tropicales au « dépérissement » sur une plage paradisiaque – écrite sur les expériences de Buffett à Key West, en Floride.

Buffett s’est produit en 1976, un an avant son succès avec Margaritaville. Source: Getty / Tom Hill La chanson est le portrait sans hâte d’un fainéant sur sa véranda, regardant les touristes prendre le soleil pendant qu’une marmite de crevettes commence à bouillir. Le chanteur a un nouveau tatouage, une probable gueule de bois et des regrets pour un amour perdu. Quelque part, il y a une salière égarée.

Sorti sur son septième album studio, Changes in Latitudes, Changes in Attitudes, Margaritaville est passé au huitième rang du classement américain Billboard Hot 100 et au numéro un du classement Easy Listening.

La chanson reste le single solo le mieux classé de Buffett et a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 2016 pour son importance culturelle et historique.

« Margaritaville n’existait pas », a déclaré Buffett à l’Arizona Republic en 2021. « C’était un endroit inventé dans mon esprit, essentiellement inventé par mes expériences à Key West et le fait de devoir quitter Key West et prendre la route. travailler, puis revenir passer du temps à la plage.

Le producteur de la chanson, Norbert Putnam, a décrit Buffett la jouant pour lui dans une interview en 2003 avec Sound on Sound.

« Un jour, en studio, il entre et commence à me raconter une journée qu’il a passée à Key West. Il revenait d’un bar et il a perdu une de ses tongs et il a marché sur le dessus d’une canette de bière et il n’a pas pu trouver le sel pour sa Margarita », a déclaré Putnam.

«Il dit qu’il est en train d’écrire des paroles et je dis: ‘C’est une très mauvaise idée pour une chanson.’ Il revient quelques jours plus tard avec Wasted Away Again à Margaritaville et le joue et tout le monde sait alors que c’est une chanson à succès.

Buffett a ouvert une chaîne de restaurants sur le thème de Margaritaville. Source: Getty / Robert Alexandre Buffett a fait de nombreuses tournées au cours des décennies suivantes, se lançant également dans les affaires. Il a ouvert le Margaritaville Cafe à Key West en 1987 – le premier d’une vingtaine d’établissements de restauration décontractés portant le nom de la chanson que Buffett allait ouvrir.

D’autres entreprises commerciales de Buffett comprenaient un label appelé Margaritaville Records et un casino à Atlantic City. Il a également écrit plusieurs livres, dont trois figuraient sur la liste des fictions les plus vendues du New York Times.

Au fil des années, Buffett est resté un artiste prolifique. Son 32e album studio a été annoncé plus tôt cette année.