Le chanteur de lecture vétéran Vani Jayaram décède à 77 ans; retrouvée morte dans sa résidence de Chennai [Full Report]

La chanteuse de lecture vétéran Vani Jayaram a rendu son dernier souffle aujourd’hui à l’âge de 77 ans. La chanteuse légendaire lauréate d’un prix national est décédée dans sa résidence de Chennai. Les rapports affirment qu’elle avait une blessure au front. La police affirme qu’elle aurait pu tomber et se blesser, ce qui a entraîné sa mort soudaine.

Le chanteur acclamé vivait solitaire dans un appartement du centre-ville à Haddows Road, Nungambakkam à Chennai. Son mari est décédé en 2018 et elle n’a pas eu d’enfants. Conformément à son travail habituel, son aide-ménagère s’est présentée au travail même aujourd’hui, mais lorsqu’elle n’a reçu aucune réponse après avoir continuellement sonné la cloche, elle a immédiatement informé les proches de Jayaram. Ils ont prévenu la police en un rien de temps. Les policiers ont enfoncé la porte et ont trouvé le chanteur mort.

Vani Jayaram a été annoncé pour recevoir le troisième prix civil le plus élevé en Inde – le prix Padma Bhushan. Elle a chanté plus de 10 000 chansons en plusieurs langues. L’une de ses chansons les plus populaires est un morceau en hindi ‘bole re papihara’. Elle a prêté sa voix à Tamoul, télougou, kannada, malayalam, hindi, ourdou, marathi, bengali, bhojpuri, tulu et oriya.

En tant que chanteuse professionnelle, elle a récemment terminé un demi-siècle dans l’industrie. Au cours des 50 années de son travail, elle a livré des chartbusters à feuilles persistantes. Le talentueux chanteur a collaboré avec des compositeurs de musique célèbres du cinéma indien. Elle a travaillé avec d’éminents compositeurs y compris MS Ilaiyaraaja, RD Burman, KV Mahadevan, OP Nayyar, Madan Mohan et d’autres.

Au cours de sa carrière, la chanteuse a remporté plusieurs distinctions, notamment Prix ​​nationaux du film et prix d’État. Elle a remporté trois fois le prix de la meilleure chanteuse de lecture aux National Film Awards. Il convient de noter qu’elle a remporté des prix d’État du Tamil Nadu, du Maharashtra, de l’Andhra Pradesh, du Kerala, du Gujarat et de l’Odisha.

L’industrie tamoule est sous le choc après la disparition soudaine du chanteur vétéran. Tout le monde de la fraternité du film et du public pleure la mort malheureuse de Vani Jayaram en offrant ses condoléances.