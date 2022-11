Le chanteur de Judas Priest, Rob Halford, réfléchit à sa sobriété, pourquoi le groupe de métal n’est plus ” accro au cuir “

Rob Halford n’a pas été passionné par le cuir depuis un certain temps.

Le leader de Judas Priest, qui a commencé à porter le look motard dans les années 70, a discrètement porté du cuir sur scène au fil des ans. Mais selon l’icône du métal, PETA n’a pas reçu le mémo.

Dans son livre « Biblique : les écritures Heavy Metal de Rob Halford » qui est sorti le 1er novembre, le chanteur a rappelé comment l’organisation de défense des droits des animaux avait écrit au groupe une lettre en 2001 les exhortant à “utiliser notre courage (et notre métal) pour lutter contre la maltraitance des animaux” et à cesser de porter du cuir. Cependant, l’homme de 71 ans a partagé que le groupe avait une longueur d’avance sur eux. Ils avaient adopté le substitut du cuir synthétique quelques années auparavant.

L’icône du métal a déclaré à Fox News Digital que la décision de créer un nouveau look était “pratique”.

“Votre gilet de combat, votre uniforme en cuir [is] ce qui vous définit dans votre apparence”, a-t-il expliqué. “Cela peut être difficile à gérer. Ce n’est pas différent pour un joueur de football… Si vous ne lavez pas cette chose au lavage, elle peut se développer toute seule. C’était donc la principale raison. Nous avons cet homme merveilleux appelé Ray Brown qui s’habille et crée pour Priest depuis de nombreuses décennies. Et il a été le premier à proposer ce nouveau tissu [idea]. Il a dit : ‘Hé les gars, vous allez adorer ça. Il est révolu le temps d’essayer de mettre les vieux pantalons et vestes en cuir froissé. [Now we have] ce truc appelé pleather. Ça fera le travail et ça a l’air pareil. Il transmet le même message, la même force, la même imagerie.'”

“Nous allons, ‘Allons-y'”, se souvient Halford. “Mais ironiquement après ça, nous avons été approchés par PETA et ils nous ont dit : ‘Comment osez-vous porter du cuir sur scène ?’ maintenant passé à pleather. Nous sommes fous de pleather. “”

Halford a noté que le groupe porte exclusivement du cuir.

“C’est pratiquement pur”, a-t-il partagé. “Nous avons des gens formidables qui s’occupent du groupe, y compris nos filles et nos gars de grande garde-robe. Vous savez, vous sortez de la scène et vous êtes absolument trempé et mouillé d’avoir versé votre cœur, votre sang, votre sueur et vos larmes pendant deux heures par nuit. . Et dans le lavage, il va, prêt pour l’affichage de la nuit suivante.

Dans son nouveau livre, Halford détaille le lancement et la direction d’un groupe de rock à succès. Des histoires personnelles s’entremêlent tout au long de ses enseignements. Halford décrit également les “nombreux grands aspects” de la sobriété même s’il admet que “ça n’a pas été facile”. Halford révèle que bien qu’il soit sobre depuis 36 ans, la bataille est en cours.

“Un jour à la fois est notre mantra”, a-t-il expliqué. “Quand j’ai ma télé [on] et je regarde mes sports… et une publicité pour une bière arrive, je me dis, ‘Oh mec, j’adorerais une bière fraîche.’ Ainsi, la tentation ne vous quitte jamais. Et c’est parce que l’alcoolisme est une maladie. Vous ne pouvez pas l’éteindre. C’est impossible. Vous devez donc utiliser les outils dont vous disposez grâce à votre parrain. J’ai un super sponsor dans l’état de Washington avec qui je suis en contact depuis toujours. Il est donc une excellente ressource si jamais ça devient si mauvais. Et Dieu merci, ça n’a jamais été aussi mauvais. Mais c’est un bon endroit où aller si jamais ça tournait mal.”

“Mais vous avez vos prières, vous avez votre méditation, vous avez votre livre d’inspiration motivante”, a-t-il poursuivi. “Donc, vous devez travailler dur vous-même. Vous ne pouvez pas laisser les autres le faire à votre place car premièrement, ce n’est pas leur responsabilité. Vous devez prendre, pas contrôler car nous sommes impuissants, mais vous devez faire les bons ajustements quand tu dois le faire. Chaque fois que j’ai ces tentations, elles ne durent pas très longtemps. Mais cela me rappelle vraiment que tu es littéralement alcoolique à vie. Et Dieu merci, j’ai toujours ma vie.

Halford, qui a précédemment écrit les mémoires “Confess” en 2020, a déclaré qu’il avait été franc avec ses luttes passées dans l’espoir que cela inciterait les autres à demander de l’aide.

“C’est vraiment d’instant en instant”, a déclaré Halford à propos de sa sobriété aujourd’hui. “Je crois fermement qu’il faut vivre l’instant présent, tirer le meilleur parti de chaque jour. Peu importe ce que c’est, peu importe ce que vous faites, la journée est un cadeau de Dieu, et vous devriez vraiment en profiter autant que possible. vous le pouvez en faisant les choses que vous pouvez, non seulement pour vous-même, mais pour tout le monde. Toute cette question de pousser la gentillesse et la gratitude est une chose importante à considérer si vous pouvez le faire. Quand les gens disent : “Hé, je” Je suis sobre”, c’est merveilleux. Mais je connais la déclaration – il y a beaucoup de travail acharné en cours.”

“Je vis aujourd’hui, et je ne sais même pas ce qui va se passer demain”, a-t-il partagé. “Maintenant, c’est tout ce qui compte.”

Halford a déclaré que lorsqu’il « faisait ma consommation d’alcool et de drogue », il avait l’impression de « passer le meilleur moment de ma vie ». Pourtant, a-t-il souligné, “c’est la fausseté que la dépendance peut créer”.

“Vous pouvez penser que vous passez un bon moment, mais vous ne faites pas face à la réalité de votre état”, a-t-il déclaré. “Ce que j’ai appris assez rapidement quand j’ai commencé à être une personne sobre, c’est que je peux m’amuser autant. Je peux passer autant de bons moments que je le souhaite. Je n’ai pas besoin de sortir de mon arbre sur l’alcool et la drogue. Je n’ai pas besoin de faire ça pour ressentir un bon sentiment, pour passer un bon moment.”

Alors que beaucoup de ses souvenirs “sont flous”, comme la fois où il a fait la fête avec Andy Warhol au Studio 54, d’autres sont tout aussi vifs que le jour. Dans “Biblical”, Halford a décrit comment Judas Priest a été banni du Madison Square Garden après avoir joué dans la célèbre salle de New York en 1984. Halford a écrit que “nos fans ont repensé spontanément le décor de la salle en arrachant tous les sièges et les jetant sur scène – nous sommes toujours bannis de là-bas.”

“J’ai une photo quelque part où vous ne pouvez pas voir la scène, [just] les coussins de siège, dit Halford.[People] sortaient les coussins des sièges des chaises et les utilisaient comme frisbees… C’était de l’exubérance pure. C’était des gens qui s’amusaient comme des fous. C’était juste de l’énergie pure et de l’émotion. Mais il suffit d’un incident. Je dois souligner que je ne pense pas que cela ait jamais été signifié de manière purement destructrice. Je ne pense pas que ce soit une émeute. Je pense que les gens ont été pris par le moment. Et je ne cherche pas d’excuses pour ça. Mais je pense que c’est ce qui a causé l’étincelle. Parfois, l’énergie et la puissance de la musique peuvent aller dans une direction délicate.”

Halford a écrit dans son livre qu’il n’était pas sûr de vouloir jouer à nouveau au Madison Square Garden. Mais il est toujours impatient de prendre la route et de rencontrer des fans.

“J’espère qu’ils ne prendront jamais rien pour acquis”, a-t-il déclaré. “Vous devez pousser la vérité, c’est-à-dire ceci. L’une des plus grandes formes de rock ‘n’ roll qui ait jamais été créée est le heavy metal. Il n’apporte que de la joie et beaucoup de guérison.”