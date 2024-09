Le chanteur de Journey invite ses fans à voter pour lui dans un sondage Facebook

Journey a connu de nombreux problèmes ces derniers temps. Mais le dernier développement ne concerne ni Jonathan Cain ni Neal Schon, qui n’ont cessé de se battre au sujet de la carte de crédit du groupe jusqu’à ce qu’un tuteur légal intervienne plus tôt cette année. Cette fois, la controverse concerne le chanteur Arnel Pineda, qui a repris le rôle initialement tenu par Steve Perry en 2007. La récente performance de Pineda lors de leur concert à Rock In Rio au début du mois a fait sourciller certains. Il en est bien conscient.

Pour le dire gentiment, Pineda a joué un rôle… dur à Rock In Rio le 15 septembre. Je suis sûr qu’il joue généralement mieux que ce jour-là. Mais les gens ont été prompts à juger cette prestation, comme s’ils n’avaient pas aussi massacré « Don’t Stop Believin’ » à un moment de leur vie. Pineda s’est ensuite excusé sur Facebook, parce que c’est là que les fans de Journey se rassemblent, je suppose. Et non seulement il a demandé pardon, mais il a donné aux fans l’opportunité de changer le cours du destin de Journey en votant pour qu’il quitte définitivement le groupe.

Pineda a écrit : « Mentalement et émotionnellement, j’ai déjà souffert et je souffre encore… mais ça ira… alors voici l’affaire ici maintenant… Je vous offre une chance maintenant (en particulier à ceux qui m’ont détesté et ne m’ont jamais aimé depuis le tout début) de simplement envoyer un SMS GO ou STAY ici même…

et si GO atteint 1 million… je m’en vais pour de bon… êtes-vous partants ?

Jusqu’à présent, il semble que beaucoup de gens disent « restez », ce qui est bien. La démocratie n’est pas morte ! Voir le message ci-dessous.