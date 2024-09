Le chanteur de JOURNEY, ARNEL PINEDA, déclare que « le bien a gagné » après avoir invité les fans à voter pour lui retirer du groupe

VOYAGE chanteur Arnel Pineda a remercié ses fans pour leur soutien après avoir reçu des critiques pour sa performance avec ses camarades de groupe au Rock à Rio festival à Rio de Janeiro, Brésil le 15 septembre.

Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, le chanteur de 57 ans, qui dirige les rockers légendaires depuis 2007, date à laquelle VOYAGE guitariste Neal Schön l’a découvert en train de diriger un groupe de reprises de Manille sur YouTubea partagé une vidéo dans laquelle il avait des problèmes avec ses écouteurs et avait du mal à atteindre les bonnes notes pendant le Rock à Rio Après avoir déclaré qu’il se sentait « tellement dévasté » par le concert, il a proposé de quitter le groupe si les fans votaient pour lui.

« Alors voilà le marché ici maintenant. Je vous offre une chance maintenant (en particulier à ceux qui m’ont détesté et ne m’ont jamais aimé depuis le tout début) de simplement envoyer un SMS GO ou RESTER ici. Et si GO atteint 1 million… Je me retire pour de bon. Êtes-vous partants ? » Pineda a écrit.

Bien a partagé son soutien à Pineda dans un Facebook poste, accusant AVENGED SEVENFOLD — qui a joué plus tard dans la soirée à Rock à Rio — de compromettre VOYAGEDans un autre article, il a également accusé les « blogs possédés et achetés » d’avoir fabriqué l’histoire originale. VOYAGE batteur Deen Castronovo a également exprimé son soutien à Pinedaécrivant dans un post : « Arnel a relevé le défi de VOYAGELe catalogue de , NUIT après NUIT, ANNÉE après ANNÉE fatigante ! Il vous donne à TOUS et VOYAGEle meilleur qu’il puisse vous offrir. Sur une poignée de spectacles en 17 ans, Arnel a fait face à la réalité. La voix est un INSTRUMENT BIOLOGIQUE, soumis aux intempéries, à la fatigue, aux virus, aux bactéries, au décalage horaire, etc. Parfois, elle NE COOPÈRE PAS, NE PEUT PAS ou NE VEUT PAS coopérer quand c’est nécessaire. Alors, à quoi bon marteler un être humain pour quelque chose sur lequel il n’a aucun contrôle ?

Plus tôt dans la journée (mercredi 25 septembre),Arnel a partagé un message vidéo dans lequel il a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Bonjour à tous. Tout d’abord, je tiens à m’excuser pour la gêne occasionnée à tout le monde. VOYAGEIl y a des fans fidèles de ‘s. Je sais que le groupe n’est pas parfait en ce moment et qu’il est en pleine tourmente, mais il ne traverse pas de mauvaises périodes ces derniers temps. Mes amis, encore une fois, vous savez qui vous êtes.

« J’ai attendu un moment avant de vouloir poster quelque chose à nouveau, alors me voilà. En fin de compte, le bien a gagné, et peu importe à quel point notre monde est foutu, peut-être que cela a causé du mal en nous en général, ou que les politiciens ou les chefs religieux qui nous font croire à leur point de vue excentrique nous influencent. Mais, ouais. Encore une fois, j’ai dit que le bien a gagné.

« J’ai lu la plupart de vos commentaires sur mon post. Merci beaucoup. C’est extrêmement humiliant. Je ne l’ai pas fait pour une raison égoïste, pas pour me nourrir d’un sentiment aussi gratifiant, mais plutôt pour un voyage spirituel pour moi et ma profonde curiosité et ce qui gagne dans son monde ces jours-ci. Est-ce un bien ou un mal ? Et n’est-il pas évident que beaucoup de gens se cachent lâchement derrière leurs téléphones portables, leurs ordinateurs, etc., etc., pour m’exprimer leur haine, leur cruauté, leur fanatisme ou leurs remarques discriminatoires et racistes ? Eh bien, cela se produit depuis 2007… Et pourtant, voici que les bonnes personnes viennent à ma rescousse. Peu importe ce qu’elles traversent, bon ou mauvais, dès qu’elles ont vu mon post, rapidement et courageusement, elles n’ont pas hésité à m’envoyer leur gentillesse, leur sincérité, leur générosité de premier ordre de leur temps précieux, juste pour exprimer à quel point elles sont sincèrement attentionnées et prêtes à se battre pour moi, à me raisonner. Et elles ne savent même pas quel genre de vie elles veulent vivre. » ou un épisode raté qu’ils traversent tous et pourtant, ouais, il y a encore tellement de bien dans ce monde. Vraiment, j’y crois. Et je suis tellement reconnaissant envers chacun d’entre vous. J’aimerais aussi remercier ceux qui ont exploité sans relâche mes imperfections pour leurs propres intentions égoïstes. Rappelez-vous, notre univers est si vivant, les gars, et il sait comment donner en retour tout le temps, le bien comme le mal. Cela dépend de ce que nous avons tous fait dans le passé, et avec Dieu à nos côtés, rien ne pourrait jamais aller mal.

« Merci à tous. À toutes les rock stars qui m’ont tendu la main et ont dit quelque chose pour me défendre, merci du fond du cœur. Maintenant, essayons tous de nous mettre d’accord pour marcher avec le bien chaque jour. Je vous aime tous, vraiment. Muito obrigado, Brésil. Muchas gracias, Chili, en particulier toute l’Amérique, le Canada, la Scandinavie, le Royaume-Uni, l’Amérique du Sud, et surtout mes compatriotes qui m’ont soutenu. Merci beaucoup. Je vous aime tous. »

Pineda était un chanteur de bar et de club travaillant à Manille, aux Philippines, lorsqu’il a reçu un e-mail de Bien qui avait vu des vidéos de Pineda effectuer sur YouTube et lui a demandé de venir à San Francisco et de passer une audition pour devenir le nouveau leader du groupe.

Classique VOYAGE chanteur Steve Perry a quitté le groupe en 1998 et a été remplacé par Steve Augeri. Jeff Scott Soto remplacé Augeri dans VOYAGE en décembre 2006 après Augeri a commencé à souffrir de problèmes de gorge sur la route. Mais Soto a duré moins d’un an, et en décembre 2007, VOYAGE embauché Pinedaqui dirige le groupe à ce jour.

Un sosie vocal pour Poiré, Arnel a aidé à mettre VOYAGE de retour dans les arènes une fois de plus. Mais certains fans n’étaient pas contents de l’ajout Pinedase plaignant de son appartenance ethnique et rejetant sa voix comme étant celle d’une « copie » de Poiré.

Pineda et Poiré finalement croisés lorsque VOYAGE et son ancien chanteur ont partagé la scène lors de leur intronisation au Temple de la renommée du rock and roll en avril 2017. En acceptant le prix, Steve a parlé chaleureusement de ses anciens camarades de groupe, ainsi que de l’homme qui l’a remplacé. « Je dois rendre hommage à un homme qui chante de tout son cœur chaque soir, Arnel Pineda » Poiré dit.

Bien que Pineda n’a pas été intronisé avec ses camarades de groupe, il s’est levé et les a rejoints à la Temple de la renommée cérémonie d’intronisation, chant « N’arrête pas de croire » et « Lumières ».

Il y a six ans, Poiré dit SiriusXM qu’il n’a pas joué avec VOYAGE à la Salle du rock cérémonie parce qu’il n’est « pas dans le groupe. Je ne fais plus partie du groupe depuis un certain temps », a-t-il expliqué.Arnel« Il fait partie du groupe depuis presque 10 ans, je crois. C’est un garçon adorable, un garçon merveilleux. Il chante de tout son cœur tous les soirs. C’est son truc. »

Quant à la réunion Pineda avant l’induction, Poiré Il a déclaré : « Il y avait quelque chose d’attachant dans la façon dont il me regardait. Il rencontrait comme un grand-père. [Laughs] Il a le boulot. C’est son boulot. Il s’en sort très bien.

Pineda Il a surmonté un nombre considérable d’obstacles tout au long de sa vie, notamment la perte de sa mère à un jeune âge, l’itinérance et la famine, ce qui fait de lui une source d’inspiration et d’espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Doté de la capacité de donner en retour, Pineda Il a mobilisé son équipe pour se joindre à la lutte contre la pauvreté et les ravages qu’elle provoque sur la jeunesse philippine.