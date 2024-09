Le chanteur de Journey, Arnel Pineda, a déclaré qu’il quitterait le groupe « pour de bon » si les fans le souhaitaient.

Le chanteur de Journey, Arnel Pineda, a révélé qu’il quitterait le groupe « pour de bon » si les fans le souhaitaient.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe s’est produit au festival Rock In Rio, où la prestation de Pineda a été encensée par les fans. Cela a été encore amplifié par un Vidéo Facebook devenue virale après avoir montré le chanteur philippin luttant pour trouver les bonnes notes pour « Don’t Stop Believing ».

En réponse, Pineda s’est rendu sur Facebook dimanche (22 septembre) pour dire qu’il était reconnaissant d’avoir passé du temps avec le groupe. Il a fait un lien vers la vidéo mentionnée précédemment et a écrit : « Personne plus que moi dans ce monde ne se sent aussi dévasté par cela… c’est vraiment incroyable comment 1000 bonnes choses que vous avez faites seront oubliées juste à cause de CELA… et de tous les endroits, c’est à Rock In Rio… »

Il a continué : « Mentalement et émotionnellement, j’ai déjà souffert, et je souffre encore… mais ça ira… » avant d’offrir aux fans la chance de voter pour lui afin de rester ou de quitter le groupe : « Je vous offre une chance maintenant (en particulier à ceux qui m’ont détesté et ne m’ont jamais aimé depuis le tout début) de simplement envoyer un SMS GO ou STAY ici même… et si GO atteint 1 million… je m’en vais pour de bon ».

Voir l’article complet ci-dessous.

encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus au spectacle @journeyofficial depuis février de cette année… je vous apprécie tous… Publié par Arnel Pineda sur Dimanche 22 septembre 2024

Il semble que par « texte », Pineda veut dire aux fans de laisser un commentaire pour savoir s’ils veulent qu’il « reste » ou « parte ». Depuis que le message a été publié, le soutien au chanteur a été énorme, avec une abondance de commentaires lui demandant de « rester ». Au moment de la publication, il n’y avait eu que moins de 4 000 commentaires sur le message de Pineda, la majorité restant positive.

Pineda a rejoint le groupe en 2007 pour assumer le chant principal.

Dans les dernières nouvelles, Journey a discrètement annulé sa tournée des arènes du 50e anniversaire au Royaume-Uni et en Irlande. La tournée devait débuter le 2 novembre et se poursuivre jusqu’au 17 novembre, mais elle a apparemment été annulée après que les spectacles aient été annoncés comme annulés le Ticketmaster. Leur concert prévu à Londres a également été retiré de Le site Web de l’O2.

Fin juillet, le claviériste du groupe, Cain, a intenté une action en justice contre le guitariste Schon alors que le groupe était en tournée aux États-Unis avec Def Leppard, en compagnie des invités The Steve Miller Band et Cheap Trick. La plainte a été déposée en raison de frustrations concernant les « dépenses liées à la tournée » de Schon, notamment la « budgétisation et les dépenses » de la carte de crédit du groupe pour des dépenses personnelles.

Le mois dernier, Schon a révélé que le groupe avait choisi de faire appel à « quelqu’un d’impartial » pour aider à aplanir leurs différends.

En 2020, Pineda a partagé de nouveaux détails sur son prochain biopic, qui sera réalisé par Des Asiatiques riches et fous‘ et méchantJon M. Chu. À l’époque, le scénario du film était en cours de finalisation, mais peu de choses ont transpiré sur sa production depuis. Le film a été annoncé pour la première fois en 2018.