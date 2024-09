Le chanteur de Jane’s Addiction, Perry Farrell, reçoit une aide neurologique, selon sa femme

Dans la publication, Etty dit qu’elle est reconnaissante pour tous les mots gentils d’amour et de soutien pendant cette période difficile… en disant que les personnes gentilles attirent la gentillesse – et, malgré ses actions, Farrell insiste sur le fait que son mari est très gentil.

En fait, elle dit qu’elle et Perry sont aussi surpris que quiconque par l’altercation physique… disant que c’est totalement hors de caractère de la rock star.

Perry a été poussé à bout ces derniers temps, dit Etty… et les deux prennent du temps pour eux – Perry doit consulter un neurologue et un oto-rhino-laryngologiste – un médecin ORL. On ne sait pas vraiment pourquoi il compte en rencontrer un.