Le chanteur de Jane’s Addiction, Perry Farrell, frappe le guitariste Dave Navarro sur scène, mettant fin brusquement au concert de Boston

Bagarre entre groupes à Beantown !

Le leader du groupe Jane’s Addiction, Perry Farrell, a frappé le guitariste Dave Navarro lors d’une explosion sur scène alors que plusieurs membres de l’équipe le traînaient hors de la scène et ont brusquement mis fin au concert du groupe réuni à Boston vendredi soir.

Farrell était en train d’interpréter « Ocean Size » lorsqu’il a commencé à grogner de colère et à dire à la foule du Leader Bank Pavillion « f-k you » avant de crier dans le micro.

Le chanteur Perry Farrell affronte le guitariste Dave Navarro lors d’un concert de Jane’s Addiction à Boston vendredi. YouTube

Farrell, apparemment agité, s’est alors tourné vers Navarro sur sa droite où il a de nouveau crié et a jeté son épaule dans le guitariste sans méfiance, d’après une vidéo du conflit gênant publié sur les réseaux sociaux.

Les deux rockers se sont affrontés tandis que Farrell s’est rapproché du visage de Navarro, qui l’a calmement retenu avec son bras droit.

Farrell lance à son tour des coups de coude au guitariste lorsque plusieurs membres de l’équipe et du groupe, dont le bassiste Eric Avery, accourent et retiennent le chanteur de « Been Caught Stealing » en lui disant d’« arrêter ».

Les lumières se sont atténuées sur scène, mais plusieurs coups ont été lancés alors que le chanteur impétueux était escorté hors de la vue de la foule.

Les trois autres membres du groupe — Navarro, Avery et le batteur Stephen Perkins — se sont rendus à l’avant de la scène où ils ont fait leurs adieux chaleureux à la foule.

Un membre de l’équipe s’est précipité sur scène pour séparer les deux rockers avant que les choses ne deviennent plus violentes. YouTube

Le groupe a levé les mains au-dessus de la tête, a tapoté sa poitrine et a fait des signes de paix tandis que la foule leur faisait une ovation debout.

Le photographe Brian MacKenziequi était chargé de photographier le spectacle pour la salle, a posté sur X que la foule pensait que la confrontation était un peu entre les membres du groupe.

« Perry avait une énorme bouteille de vin avec lui toute la soirée, Navarro et Avery n’arrêtaient pas de discuter entre eux pendant tout le spectacle et semblaient plus en colère que d’habitude », a-t-il affirmé.

« J’étais là », utilisateur X @deanasc1 a dit« La foule était perplexe. À moitié énervée que le spectacle se soit terminé plus tôt et à moitié excitée à l’idée d’avoir peut-être vu le dernier spectacle de Jane A. »

Le groupe, Navarro et Perry n’ont pas commenté publiquement l’incident samedi matin.

YouTube

Le groupe, qui est en pleine tournée nord-américaine, a eu des problèmes impliquant son chanteur lors de récents concerts.

Lors d’un concert au Rooftop du Pier 17 à New York le 10 septembre, Farrell a déclaré à la foule que sa voix n’était pas en très bon état : Variété rapportée.

« Mesdames et messieurs, je dois être honnête avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma voix. Je n’arrive plus à prononcer les notes d’un coup », aurait déclaré le chanteur.

Le lendemain Avery s’est rendu sur Instagram pour tendre la main aux fans et les motiver pour leur deuxième représentation à Manhattan.

« J’ai hâte de pouvoir à nouveau me produire sur ce toit spectaculaire ce soir. Je suis optimiste, nous serons meilleurs », a-t-il déclaré.

Jane’s Addiction devrait se produire à l’amphithéâtre Hartford Healthcare à Bridgeport, dans le Connecticut, le 15 septembre.

Dave Navarro et Perry Farrell se produisent au concert de Jane’s Addiction au Pier 17 Rooftop à New York le 10 septembre 2024. Getty Images

La tournée 2024 du groupe nominé aux Grammy a marqué les retrouvailles des quatre membres originaux après le retour d’Avery en 2022 et de Navarro, qui avait manqué les tournées en 2022 et 2023 en raison d’une bataille contre le COVID long.

Farrell a admis que son guitariste lui manquait pendant l’absence de Navarro.

« J’aimerais avoir mon cher guitariste à mes côtés », a déclaré Farrell au Post en septembre 2022. «[But] Je vis pour apporter du divertissement et de l’art au monde. Et tout ce que je peux faire pour vous divertir, pour vous époustoufler, c’est pour cela que je vis.

Pour remplacer Navarro, le groupe a fait appel au guitariste de Queen of the Stone Age, Troy Van Leeuwen, et au guitariste des Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer.

« Comment trouver un guitariste pour remplacer Dave Navarro ? Nous avons dû faire appel à des gens que nous connaissions, que nous aimions, et Troy était celui qui correspondait le mieux à nos attentes », a déclaré Farrell.