Le chanteur de Jane’s Addiction, Perry Farrell, frappe le guitariste Dave Navarro alors que le concert de retrouvailles du groupe de rock américain se termine dans le chaos | Ents & Arts News

Un concert du groupe de rock américain Jane’s Addiction s’est terminé prématurément après que le chanteur Perry Farrell a frappé le guitariste Dave Navarro sur scène au milieu d’une chanson.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré Farrell, 65 ans, en colère alors qu’ils jouaient leur chanson de 1986 Ocean Size à Boston vendredi soir.

Le chanteur est filmé marchant vers Navarro et lui criant au visage avant de heurter agressivement le guitariste.

Navarro, 57 ans, a finalement arrêté de jouer et a posé une main sur la poitrine de Farrell alors que ce dernier continuait à crier sur son compagnon de groupe de longue date.

Il a ensuite frappé l’épaule de Navarro tandis que d’autres, dont le bassiste Eric Avery, intervenaient pour l’interrompre.

Dave Navarro (à droite) s'est excusé auprès des fans tandis que l'équipe de scène maîtrisait Perry Farrell.





D’autres membres de l’équipe de scène ont alors maîtrisé Farrell, tandis que Navarro s’éloignait avant d’enlever sa guitare et de s’agenouiller devant la scène, apparemment pour s’excuser auprès des fans.

Farrell a été vu apparemment toujours en train de se débattre alors qu’il était traîné hors de la scène.

L’épouse de Perry, Etty Lau Farrell, a déclaré sur Instagram qu’il avait perdu son sang-froid parce que « nuit après nuit… sa voix était couverte par le groupe ».

Farrell et Navarro sur scène à New York la semaine dernière.





Elle a déclaré que Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge toutes les nuits, et qu’il avait « perdu la tête » lorsque les gens au premier rang se sont plaints que « le groupe jouait trop fort et qu’ils ne pouvaient pas l’entendre ».

Son mari était « une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi » [backstage] où il s’est effondré et a « pleuré et pleuré », a-t-elle ajouté.

Le concert à Boston, qui fait partie de la tournée de retrouvailles du groupe, s’est terminé après 11 chansons, a déclaré Variety, ajoutant qu’ils jouaient normalement 14 ou 15 morceaux.

Les fans ont déclaré sur les réseaux sociaux que la tension semblait monter depuis plusieurs chansons avant la confrontation, selon Rolling Stone.

Cette rupture fait suite à un concert à New York où Farrell a déclaré au public que « quelque chose ne va pas avec ma voix. Je n’arrive plus à prononcer les notes d’un coup ».

Le groupe, formé à Los Angeles en 1985, est composé de Farrell, Navarro, Avery et du batteur Stephen Perkins.

Ils sont en pleine tournée américaine, le prochain concert étant prévu dimanche à Hartford, dans le Connecticut.

Sky News a contacté Jane’s Addiction pour un commentaire.