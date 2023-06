Le chanteur de Gangnam Style Psy surprend BTS ARMY alors qu’il rejoint Suga lors de la tournée August D, les fans disent « nous nous sommes presque évanouis »

Le concert en cours de la tournée August D de Suga de BTS, alias Min Yoon-gi, a déjà créé un impact mondial et maintenant, la BTS ARMY est ravie que la populaire chanteuse coréenne Psy ait fait une apparition surprise au concert. Le chanteur de Gangnam Style, Psy a rejoint Suga sur scène, et ensemble ils ont mis le feu à la scène. Psy et Suga ont interprété leur chanson That That, et ARMY devient gaga avec le moment inattendu.

Pendant le concert, Suga et Psy ont fait équipe et l’excitation des participants a culminé pendant leur performance. Les vidéos du concert deviennent virales sur Internet et ARMY devient gaga de la collaboration.

Voici Psy et Suga au concert





Dès que les vidéos du concert ont refait surface, les fans de BTS du monde entier ont partagé et commenté la visite surprise de Psy. Un internaute a écrit : « Oh mon Dieu cet homme. » Un autre internaute a écrit : « J’ai été tellement excité quand j’ai entendu le rythme de That That ! » L’un des internautes a écrit : « La foule était en feu ce soir karmy chantant mot pour mot. » Un autre internaute a écrit : « Aaaaaaa j’aimerais que Jungkook soit là pour danser sur cette chanson. » Un autre internaute a ajouté : « Acclamations les plus fortes. Je baisse le volume en ce moment. » L’un des fans a écrit : « King, nous t’aimons ».

Il y a deux jours, Jungkook de BTS, qui compte de nombreux fans à travers le monde, s’est fait harceler à l’aéroport. Plusieurs fans l’ont entouré et ont essayé de prendre des photos avec le chanteur et la vidéo de la même chose devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on peut voir Jungkook sauver un fan de la chute. Dès que la vidéo est devenue virale, BTS ARMY a commencé à réagir. L’un des fans a écrit: « Ces fans doivent arrêter de les poursuivre jusqu’à l’intérieur de la voiture. J’espère que quelqu’un proposera un autre projet de ruban violet. »