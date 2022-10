Le chanteur de Dan + Shay, Shay Mooney, fait ses débuts dans la perte de poids de 50 livres: “Je ne me suis littéralement jamais senti mieux”

Dan + Shay Le chanteur Shay Mooney montre son nouveau corps sur Instagram, révélant qu’il a perdu environ 50 livres.

Mooney a posté un message à ses fans sur son histoire Instagram jeudi, remerciant ses fans pour tous les commentaires positifs qu’ils ont laissés sur ses publications récentes. Il y a de nombreux commentaires de fans et d’autres artistes de musique country qui le félicitent pour son accomplissement et son nouveau mode de vie sain.

Il a ensuite expliqué à ses fans le parcours qu’il a effectué ces derniers mois non seulement en essayant de perdre du poids, mais également les changements qu’il a apportés à son mode de vie pour mener une vie plus saine dans l’ensemble.

“Cela fait un peu plus de 5 mois, je crois, et j’ai perdu près de 50 livres”, a écrit Mooney sur son histoire Instagram. “Pour ceux qui demandent : manger sainement/ne pas boire d’alcool et marcher 11 kilomètres par jour. Et des poids. C’est tout !”

MAREN MORRIS, JUSTIN BIEBER DAN + SHAY PARMI LES MEILLEURES NOMINATIONS AUX PRIX ACM

Parallèlement au message sur son histoire, Mooney a publié une photo de lui et de son fils aîné Asher sur son fil, avec la légende “la vie s’améliore chaque jour”. Ses collègues artistes country, Morgan Wallen, Chris Lane et Tyler Rich, l’ont couvert de louanges et l’ont félicité pour ses réalisations.

Lane a laissé un emoji de feu en guise de commentaire, Wallen a écrit “l’homme a fini de maigrir !!!” et Rich a écrit “tu as l’air maigre frère !” Le chanteur Hudson Moore a également laissé un commentaire, en disant: “tu as l’air maigre et méchant mon mec” avec un emoji de feu. La sœur de Mooney a également participé à l’action, commentant “regardez-les, beaux garçons”, avec un emoji en forme de cœur.

Mooney a affirmé dans son article sur Instagram que depuis qu’il avait changé son mode de vie, il se sentait mieux dans tous les aspects de sa vie, pas seulement au sens physique. Il a ensuite encouragé tous ses abonnés qui souhaitent changer leur vie à considérer son message comme un signe leur indiquant qu’il est temps de faire le premier pas.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai complètement changé mon style de vie et je ne me suis littéralement jamais senti mieux physiquement, mentalement et spirituellement”, a-t-il poursuivi. « Si vous cherchez un signe… Je vous aime tous.

La célébration de son nouveau mode de vie plus sain survient quelques mois seulement après que lui et sa femme Hannah Billingsley attendent leur troisième enfant ensemble. Ils ont partagé la nouvelle avec leurs fans avec une vidéo Instagram d’eux partageant la nouvelle avec leurs enfants. Dans la vidéo, Billingsley et Mooney demandent à leurs fils s’ils veulent un petit frère ou une petite sœur, et ils ont dit qu’ils voulaient une sœur.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mooney et Billingsley ont ensuite révélé que les deux allaient avoir un petit frère, ce qui a rendu les deux garçons moins excités. Le nouveau petit garçon rejoindra Asher, 5 ans, et Ames Alexander, 2 ans et demi.