Le chanteur de country Luke Bell retrouvé mort à 32 ans

La star de la musique country Luke Bell est décédée à Tucson, en Arizona, ont confirmé les autorités policières à Fox News Digital. Il avait 32 ans.

Une autorité du département de police de Tucson a déclaré que des agents avaient répondu à un rapport faisant état d’un homme “insensible” près du bloc 5500 de E. Grant Road le 26 août juste avant 13 heures, heure locale.

Les agents, ainsi que les pompiers, ont commencé à porter secours à l’homme qui ne répondait pas avant qu’il ne soit déclaré mort sur les lieux. Le 29 août, l’homme décédé a été identifié comme étant Lucas Bell.

Les autorités ont confirmé que la cause du décès de Bell était “inconnue” et ont ouvert une enquête sur le décès.

Dimanche, le blog Saving Country Music a rapporté que le chanteur de “Ragtime Troubles” avait disparu le 20 août près de la 4e avenue à Tucson. Selon le point de vente, il était en voyage à Tucson avec son ami proche et artiste country Matt Kinman lorsqu’il a soudainement disparu.

Kinman a déclaré: “Nous sommes venus ici en Arizona, pour travailler ici, jouer de la musique, et il est juste parti. Il était à l’arrière du camion. Je suis entré pour manger quelque chose. Je suis sorti et il Je suis descendu du camion et je suis parti.”

Le blog a également noté que Bell souffrait de trouble bipolaire. Mardi, Kinman a confirmé à Saving Country Music que le natif du Wyoming avait été retrouvé mort non loin de l’endroit où il avait disparu à Tucson.

Selon le point de vente, Bell “cachait une grave bataille contre le trouble bipolaire qu’il n’ébranlerait finalement jamais” et avait disparu plusieurs fois auparavant. Le site Web a indiqué qu’il “se retrouverait dans les hôpitaux, ou parfois incarcéré”.

Cependant, son état se serait amélioré au cours de la dernière année et demie grâce aux médicaments et aux traitements. Cependant, Kinman a déclaré qu’il y avait eu un changement récent dans la médication de Bell, qui, craignait-il, aurait pu contribuer à sa disparition.

Après l’annonce de la mort du chanteur, les hommages des médias sociaux ont commencé à affluer de la part de ses collègues artistes et amis de la musique country.

Mike et les Moonpies ont écrit dans un post sur Facebook : “La nouvelle vient d’être annoncée à propos du décès de Luke Bell et nous avons le cœur brisé par la nouvelle.

“Je me souviens très bien de la première fois que j’ai rencontré Luke à Hole in the Wall il y a plus de dix ans, jusqu’aux vêtements qu’il portait. L’homme (et sa musique) a laissé une impression. C’était un vrai troubadour itinérant là-bas sur cette autoroute perdue. Rendez-vous service et mettez des airs de Luke Bell ce soir en sa mémoire. Reposez-vous en paix, mon ami.

Sur Twitter, l’auteur-compositeur-interprète Margo Price a publié une vidéo de Bell en train de se produire en 2015, écrivant : “Putain, reste [easy] à notre cher ami, Luke Bell” accompagné d’un emoji au cœur brisé.

Bell, originaire de Cody, Wyoming, s’est fait connaître pour la première fois sur la scène de la musique country en 2014 avec la sortie de son premier album “Don’t Mind If I Do”. Il a été signé sur le label Thirty Tigers en 2016 et a gagné en reconnaissance après avoir sorti son deuxième album éponyme plus tard cette année-là.

Au cours de sa carrière, Bell a travaillé avec Price, Alabama Shakes et Langhorne Slim et a interprété des machines à sous pour Willie Nelson, Dwight Yoakam, Nitty Gritty Dirt Band et Hayes Carll, selon The Boot.