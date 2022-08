Le chanteur de Coke Studio Wahab Ali Bugti sauvé après qu’Internet ait offert de l’aide

Les inondations ont fait des ravages au Balouchistan, laissant de nombreux sans-abri. Le chanteur pakistanais Wahab Ali Bugti, bien connu pour avoir chanté Kana Yaari sur Coke Studio, aurait également perdu sa maison à cause des inondations. Les photos du chanteur et de sa famille ont fait surface sur Internet après qu’un utilisateur de Twitter ait souligné son état. Depuis lors, les détails du compte de Wahab Ali Bugti ont circulé et les internautes ont proposé leur aide. Après le contrecoup et l’aide des utilisateurs des médias sociaux, le gouvernement du Balouchistan l’a récusé, lui et sa famille, mercredi.

Selon des rapports récents de Pakistani Media, Daily Pakistan, après l’énorme réponse à l’aide sur les plateformes numériques, les responsables de l’armée ont contacté le chanteur de Coke Studio. Selon la déclaration publiée par le secrétariat du CM, le ministre en chef du Balouchistan, Mir Abdul Qadoos Bizenjo, a ordonné aux responsables d’aider Wahab. Le chanteur et sa famille ont maintenant été transférés à Dera Murad Jamali.

Les photos partagées en ligne montraient Wahab avec sa famille vivant dans des conditions difficiles et ses enfants vivant sous un charpai. La légende du message disait : « Wahab Bhugti, qui est devenu célèbre après avoir chanté « Kana yari » au studio de coke, vit dans des conditions désastreuses à cause des inondations au Balouchistan. Sa maison en terre a été détruite et sa famille vit sans abri.

Wahab Bhugti, qui est devenu célèbre après avoir chanté “Kana yari” au studio de coke, vit dans des conditions désastreuses en raison des inondations au Balouchistan. Sa maison en terre a été détruite et sa famille vit sans abri. pic.twitter.com/u7LoQHmVrT — Nishat (@ Nishat64) 21 août 2022

Plus tard, la page Balochistan Flood Relief sur Twitter a confirmé la nouvelle et partagé un fil de détails. La poignée a écrit: «Bonjour les amis, je viens de lui parler et il m’a donné son compte jazzcash. DM Jamali est actuellement évacué en raison de la forte menace que Pat Feeder inonde la région, Wahab y est toujours coincé. S’il vous plaît, aidez-le. Voici son compte Jazzcash : 03002118309. »

Au milieu de la confusion quant à savoir si les détails du compte ont été vérifiés ou non, l’ambassadrice de bonne volonté d’ONU Femmes Pakistan, Muniba Mazari, a également partagé ses coordonnées bancaires depuis sa poignée. « Si vous voulez aider frère Wahab Bugti, voici son numéro pour Jazz Cash 0300 2118309. Aidons de toutes les manières possibles. Qu’Allah facilite les choses pour nous tous !

Si vous voulez aider frère Wahab Bugti, voici son numéro pour Jazz Cash 0300 2118309. Aidons de toutes les manières possibles. Qu’Allah facilite les choses pour nous tous ! 🤲🏻 — Muniba Mazari (@muniba_mazari) 21 août 2022

Kaifi Khalil, le co-chanteur de Wahab sur Coke Studio a également partagé des détails sur ses coordonnées bancaires.

HBL 16487900337903 Abdoul Wahab Voici le compte bancaire de Wahab Bugti. – Kaifi Khalil (@kaifi_khalil) 22 août 2022

Le producteur de Coke Studio, Xulfi, a également apporté son soutien au chanteur.

Nous sommes et continuerons d’être avec Wahab Bugti Sahib et ses proches pour aider à surmonter la situation difficile. Rassurez-vous, il reçoit tout le soutien possible sur le terrain.#cokestudiofamily — Xulfi (@zulfiqarjkhan) 22 août 2022

Beaucoup ont même critiqué le gouvernement pour ne pas avoir aidé le chanteur en temps opportun et ont partagé leurs sentiments.

C’est tellement inattendu de voir comment un talent brillant est servi ici. https://t.co/aBpr1MYK7V — IQRA. (@iqraishghouri) 22 août 2022

C’est tellement triste ! Pourquoi notre gouvernement ne fait rien ! https://t.co/dVsV7yGVnd — Maham Tahir 🌻 (@doostetdarum) 22 août 2022

Parlant de la chanson, Kana Yaari est de la saison 14 de Coke Studio, qui mettait en vedette le rappeur pakistanais Eva B et le chanteur Kaifi Khalil avec Wahab Ali Bugti.

