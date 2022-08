Le chanteur de “Booty” devient fort – Hollywood Life

Santana coquineLa musique de représente son parcours – et la vérité indéniable derrière le hitmaker “Material Girl”. D’abord influencé par le monde pop de Britney Spears, P!nk, et Avril LavigneSaucy gravita plus tard vers Avenir, Gucci Mané, et d’autres stars montantes du hip-hop du nouveau millénaire. Au lieu de devoir faire le choix difficile – pop ou hip-hop ? pop punk ou trap ? glamour ou crasse? – Saucy a tout embrassé, et c’est pourquoi ils sont l’artiste MTV Global PUSH pour le mois d’août 2022.

“C’est si facile de se réveiller tous les jours et d’être soi-même, c’est toi, c’est la seule personne que tu sais être”, partage Saucy avec ses fans, “et c’est comme ça que je suis allé si loin en étant Santana : la seule façon dont je savoir-faire.” Cette recette a fonctionné pour Santana jusqu’à présent. Après avoir sorti son premier single en 2019, le rappeur basé en Floride a commencé à se faire un buzz. Apparitions récurrentes dans la troisième saison de Amour et hip-hop : Miami l’a aidé à accroître sa renommée, le positionnant pour le succès en 2021 lorsque son single, “Walk”, est devenu viral sur TikTok.

“Walk” a obtenu un sceau (ou un tampon) d’approbation de Nicki Minajet Santana obtiendrait un autre co-signe en 2022. Après être devenue virale pour la deuxième fois avec “Material Girl”, Santana a attiré l’attention de l’original – Madone – et les deux se produiront ensemble à NYC Pride en 2022. Ils sortiront plus tard “Material Gworrllllllll!”, Une version de leur collaboration. “C’est devenu une tendance de faire quelque chose de régulier mais de s’appeler une fille matérielle”, explique Santana. “C’était comme utiliser ma carte-cadeau Starbucks pour un frappuccino, ‘Je suis une fille matérielle!'”

Son succès l’a également vu faire ses débuts tard dans la nuit en août 2022, interprétant “Booty” sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. “” Booty “est aussi bruyant que possible, en conduisant dans la voiture”, explique Santana. «’ Booty’ se prépare pour le club. ‘Butin’ est une séance d’entraînement – beaucoup de gens que je vois s’entraînent sur la chanson… c’est un disque cardio !

Saucy Santana ferait mieux de faire son cardio puisque les artistes MTV PUSH ont tendance à voyager à travers le monde – avant de finir par le faire fonctionner.

Organisé par les équipes Music & Talent US & International de MTV, MTV PUSH connecte chaque mois les fans du monde entier avec un nouvel artiste musical par le biais de performances en direct, de diffusions exclusives de clips vidéo, d’interviews et de contenus vidéo exclusifs. Les artistes MTV PUSH sont devenus certains des plus grands noms de la musique, et les artistes passés ont inclus Lizzo, billie Eilish, Khalid, Chat Doja, BROCKHAMPTON, SON., P’tit Tecca, Jack Harlow, YUNGBLUD, Bazzi, Chloé x Halle, SZA, Jorja Smith, Lauvet plus.

En 2022, MTV PUSH a mis en lumière Doechii, Muni Long, Jambe mouillée, Omar Apollon, Shenseea, GAYLE, et Mae Müller. MTV PUSH sera également présent aux MTV Video Music Awards 2022. Les fans peuvent désormais voter pour la performance PUSH de l’année, en votant pour les artistes suivants : Griffe (“Une nuit”), Rémi Loup (“Méchante sexy”), Nessa Barrette (“J’espère que tu seras misérable jusqu’à ta mort”), DIX-SEPT (« Rock with You »), Mae Muller (« Better Days »), GAYLE (« abcdefu »), Shenseea (« RU That »), Omar Apollo (« Tamagotchi »), Wet Leg (« Chaise Lounge »), Muni Long (“Baby Boo”) et Doechii (“Persuasif”).

Le vote est ouvert maintenant sur vote.mtv.com jusqu’au vendredi 19 août 2022 – grâce à Burger King®, le présentateur du vote des prix de cette année. Le vote pour le “Meilleur nouvel artiste”, présenté par EXTRA® Gum, restera actif dans l’émission le dimanche 28 août 2022.