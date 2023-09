Le chanteur de 702, Irish Grinstead, décède à 43 ans après une « longue bataille »

Irish Grinstead, du groupe féminin à succès des années 90 702, est décédée, selon sa sœur et membre du groupe LeMisha Grinstead.

LeMisha a profité des réseaux sociaux pour annoncer le décès tragique de la femme de 43 ans, le samedi 16 septembre. La publication Instagram n’a pas révélé la cause de son décès, mais a déclaré que son décès faisait suite à une « longue bataille ».

« C’est avec une grande tristesse que je dois vous annoncer que ma belle sœur et amie est décédée ce soir. Elle a mené un long combat et elle est enfin en paix. Cette fille était aussi brillante que les étoiles ! LeMisha a écrit à propos de sa sœur cadette. « Elle n’était pas seulement belle à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur. Partager la scène avec elle a été une joie que je chérirai pour le reste de ma vie ! Nous, la famille, demandons des prières et le respect de notre vie privée alors que nous pleurons une perte exceptionnelle pour notre famille.

En décembre, 702 personnes ont annoncé que les Irlandais prendraient un « congé médical en raison de problèmes médicaux graves ». Cette perte dévastatrice survient 15 ans après le décès de la sœur jumelle d’Irish et membre original du 702, Orish, d’une insuffisance rénale en 2008, NewsOne rapports.

Le groupe a annoncé une tournée de retrouvailles en 2018 avec le membre original Kameelah Williams. Les fans espéraient un autre retour après que Irish et LeMisha aient joué dans BET présente The Encore en 2021.

Le nom 702 vient du code postal de Las Vegas, où vivaient les filles lorsque Sinbad les a découvertes. En 1996, 702 sort son premier album primé. Sans aucun doute. Il contenait la chanson à succès « Steelo », qui est également devenue la chanson thème du film de Nickelodeon. Cousin Skeeter. Leur hit « Where My Girls At ? » suivi en 1999 sur leur deuxième album éponyme.

« RIP Irish » était à la mode sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) alors que les hommages et les souvenirs affluaient de la part de fans, d’amis célèbres et d’anciens collaborateurs.

Nos condoléances vont à la famille et aux proches d’Irish Grinstead.