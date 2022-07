Le chanteur d’American Pie, Don McLean, parle du vrai sens de sa chanson de 50 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chanteur “American Pie” Don McLean chante son classique depuis 50 ans.

McLean s’est récemment entretenu avec Fox News Digital et a partagé le compliment qu’il a reçu de la légende de la musique country Garth Brooks, qui est présenté dans un nouveau documentaire “The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s ‘American Pie'”.

Le projet, qui sera présenté en première le mardi Paramount +, se concentre sur McLean et son couplet “le jour où la musique est morte”.

“Il a dit que c’était probablement l’une des plus grandes chansons de l’histoire de la musique”, a expliqué McLean. “Et il dit beaucoup de choses merveilleuses dans le film. Et c’est une expression très personnelle de son amour pour la chanson, remontant à quand il était petit garçon. Il pense que la chanson est en quelque sorte un parallèle à sa carrière et sa vie dans la musique que d’une manière ou d’une autre la chanson l’a amené là-dedans.”

À propos de l’expression, McLean a déclaré: “Eh bien, le jour où la musique est morte, est une métaphore de la mort, bien sûr, mais pour la mort de l’esprit, la musique est l’équivalent de la vie spirituelle.”

“Et donc, vous savez, si la musique meurt, l’esprit meurt”, a-t-il ajouté, avant de partager la signification de la mélodie. “Et donc chaque couplet de ‘American Pie’ ajoute une autre couche de l’histoire qui s’est produite le jour où la musique est morte. Tout est poétique, vraiment. Ce n’est pas de la prose, vous savez, c’est censé être pris en termes métaphoriques. Beaucoup de cette chanson, comme beaucoup d’écriture de chansons.”

McLean a ensuite parlé de ce qui s’est passé dans la fabrication de “American Pie”.

“Vous savez, je pense que le documentaire va être amusant, tout comme la chanson. Je voulais parler des paroles depuis 50 ans, et je vais probablement le faire d’une manière réelle que j’explique vraiment comment tout cela s’est passé, et vous avez vu combien de négativité j’ai dû surmonter”, a déclaré McLean. ” Les musiciens ne pouvaient pas jouer la chanson, le producteur ne pensait pas que j’avais de talent et je l’ai choisi. Vous savez, la chanson durait huit minutes et demie et vous n’obtenez jamais d’écoute. Et c’est juste beaucoup de montagnes qui ont dû être escaladées pour amener cette chose là où les gens peuvent l’entendre.”

Quant à avoir l’une des chansons les plus emblématiques de l’histoire de la musique ?

“Eh bien, je suis fier, et je pense que ma famille est fière. Et je pense que mon père et ma mère ou ma mère étaient très fiers.” dit McLean.

“Mon père ne savait rien de ce qui m’était arrivé. Mais je pense que mais, vous savez, leur fierté est une chose dangereuse d’une certaine manière. Je pense juste que c’est si je donne du bonheur aux gens, si je leur donne un aperçu en peut-être une ou deux choses, si je les mettais au rock and roll, si je les mettais à la musique folk, si je les mettais à un peu d’histoire culturelle américaine », a déclaré McLean.

“Et je suis ravi, vous savez, que cela rende ma vie intéressante. Je suis heureux de l’avoir fait. C’est le début d’un voyage. Vous devez commencer par vous intéresser à quelque chose avant de commencer vraiment, vous savez, Et je ne pense pas que la plupart des musiques initient quelqu’un à quelque chose comme ça. C’est ce qui rend ‘American Pie’ unique et incroyable.