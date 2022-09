Le chanteur d’American Pie Don McLean et sa petite amie Paris Dylan profitent d’une sortie à Manchester

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chanteur “American Pie” Don McLean, 76 ans, et sa petite amie de 48 ans sa cadette, Paris Dylan, 28 ans, ont été vus en train de profiter d’une sortie ensemble à Manchester vendredi.

McLean doit se produire au Bridgewater Hall dans le cadre du 50e anniversaire de l’American Pie Tour. Le couple a été vu porter des looks décontractés alors qu’ils profitaient de la ville avant la performance de McLean.

Dylan a été aperçu en legging noir, avec un haut bordeaux, une veste et une paire de baskets blanches. McLean était également emmitouflé dans une veste de pluie avec un pantalon gris.

Le couple se fréquente depuis près de cinq ans. Ils ont commencé leur romance lorsque McLean s’est séparé de son ex-femme, Patrisha Shnier en 2016.

Il a été accusé de voies de fait domestiques lors d’un incident avec Shnier en janvier 2016. Il a plaidé coupable dans le cadre d’un processus de “décision différée” dans lequel l’accusation serait effacée s’il remplissait certaines conditions, ce qu’il a fait en juillet 2017.

Malgré le plaidoyer de culpabilité, son avocat, Walter McKee, a insisté sur le fait que McLean n’avait jamais agressé physiquement son ex-femme.

En mars 2021, McLean a parlé avec People Magazine de la façon dont il est “fou de” Dylan. “L’amour est la chose la plus importante que vous puissiez avoir”, a-t-il déclaré au point de vente.

“Vous devez aimer quelqu’un. La haine est un tel fardeau. C’est une perte de temps totale. J’aime mes enfants et j’aime ma petite amie. Je suis fou d’elle”, a ajouté McLean.

“C’est la personne la plus merveilleuse que j’ai jamais connue”, a-t-il poursuivi. “Je pense à elle quand je chante beaucoup de mes chansons. Mais je pense surtout à elle quand je chante cette chanson.”

La chanson à laquelle McLean faisait référence est “And I Loved You So”, qu’il a sorti en 1970.

Paris s’est fait connaître pour la première fois en étant sur “Catfish” de MTV. Elle était au centre de l’un des épisodes les plus élaborés de “Catfish” de MTV impliquant la star de la NBA Chris “Birdman” Andersen.

On ne sait pas comment Dylan et McLean se sont rencontrés, mais elle et le musicien ont publié des photos ensemble sur les réseaux sociaux depuis novembre 2016.