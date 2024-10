Le chanteur country Zachary Lucky de passage sur l’île

Le chanteur de la « vieille école » à l’ancien hôtel de ville de Richards Landing vendredi en tournée avec son dernier album

RICHARDS LANDING – L’ancien hôtel de ville de Richards Landing se met au country old-school ce vendredi soir avec un concert de Zachary Lucky.

Depuis plus de 10 ans, Lucky s’est bâti une réputation sur les scènes canadienne et internationale en présentant des centaines de spectacles.

En tournée avec son dernier album studio, « The Wind », Lucky est résolument country old-school, armé d’une voix rauque de baryton et d’un « chant des lieux et des gens canadiens », selon un communiqué du canton de St. Joseph.

« Sa musique évoque des sentiments universels qui ont traversé notre époque collective et il a été salué comme un maître conteur par des médias allant de No Depression au Globe and Mail. »

Il s’est produit dans des festivals tels que le Regina Folk Festival, le Dawson City Music Festival et le Mariposa Folk Festival au Canada — ainsi que dans des festivals internationaux tels que Wickerman (Écosse), Latitude (Royaume-Uni), le Static Roots Festival (Allemagne). a été un artiste vitrine officiel de Folk Alliance International.

Vous pouvez en savoir plus sur Zachary Lucky sur www.zacharylucky.com.

Lucky sera à l’ancien hôtel de ville de Richards Landing le vendredi 4 octobre, avec des billets disponibles au prix de 20 $ chez Moose Sweats ou au bureau du canton de Richards Landing, ou à la porte (en espèces seulement, les portes ouvrent à 19 h 30, concert à 20h).

Le canton de St. Joseph a déclaré qu’il présente sa série de concerts « Just Passing Through » tout au long de l’année, offrant aux musiciens en tournée un endroit où jouer et un endroit où séjourner afin d’apporter de la musique live dans son magnifique ancien hôtel de ville de Richards Landing sur St. Île Joseph.