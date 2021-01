Tyler Rich a terminé 2020 avec une découverte horrible.

Jeudi, réveillon du Nouvel An, le chanteur country de 34 ans a écrit sur sa story Instagram qu’il avait trouvé le cadavre d’un jeune homme nommé Eric dans les bois de Chicopee Memorial State Park dans le Massachusetts lors d’une course de quatre miles. Rich, originaire de Californie, venait de passer les vacances avec sa femme Sabina Gadecki à Chicopee, sa ville natale.

« J’ai ensuite vu ce que je pensais être un jeune sans-abri endormi », a écrit Rich, d’après des captures d’écran publiées par Personnes. «Il était sur le ventre et avait un sac attaché autour de son pied et était face contre terre. (Peut-être que c’était pour que les gens ne volent pas ses affaires pendant qu’il dormait). Après avoir couru autour de lui, je me sentais mal pour lui, il était dormir face contre terre [sic] et avait juste l’air d’être dans un mauvais endroit. Alors je me suis retourné et je suis retourné le voir. «

Rich a continué, « Je me rends compte qu’il ne respire pas, et alors que je m’approche de lui, tout ce que je vois est un visage sans vie couvert de sang. Partout. On dirait peut-être une balle ou une force contondante. En ce moment, je panique et sprintez vers le haut de la colline escarpée pour essayer de trouver quelqu’un avec un téléphone pour appeler les gens (je n’avais que mon Apple Watch à l’époque). Je trouve un couple qui marche sur le chemin principal à environ 30 mètres et a utilisé son téléphone. une heure à faire des déclarations avec des soldats de l’état, le FBI, la police locale, des détectives, etc. pendant quelques heures. «