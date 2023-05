Le chanteur country Scotty McCreery nommé tête d’affiche du DeKalb Corn Fest 2023 – Shaw Local

DeKALB – Le chanteur de musique country Scott McCreery sera en tête d’affiche de la scène sonore du DeKalb Corn Fest 2023 cette année, ont récemment annoncé les organisateurs du festival.

Le festival gratuit, qui attire des milliers de personnes au centre-ville de DeKalb pour une célébration de la fin de l’été avec de la musique live, des manèges de carnaval, des jeux, de la nourriture et bien sûr du maïs, est prévu du 25 au 27 août.

Dans sa 46e année, le Corn Fest se tiendra le long de la Lincoln Highway, de la première à la quatrième rue, au centre-ville de DeKalb.

La programmation musicale du festival cette année débutera avec Burn N’ Bush et 7th Heaven le 25 août. Project Nostalgia, The Relics, Austin Hopkins, Hi Infidelity et Spencer Crandall seront sur la scène du samedi 26 août, suivis de McCreery en tête d’affiche ce soir-là. La programmation musicale de dimanche comprend Rockin ‘Moxie, The Beaux Band et Whiskey Romance le 27 août.

McCreery est un natif de Caroline du Nord qui a remporté la 10e saison d’American Idol en 2011.

Pour plus d’informations, visitez www.cornfest.com.