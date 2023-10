Le chanteur country Jordan Davis partage une folle aventure avec Luke Bryan : « C’est un personnage »

Le chanteur country Jordan Davis a de bonnes histoires à partager.

En plus de sa popularité croissante et de la charge de travail accrue qui en découle, y compris une prochaine étape internationale de sa tournée, Davis est père de trois jeunes enfants.

Malgré tout cela, il parvient toujours à se lancer dans quelques manigances avec sa compatriote star country et ami personnel Luke Bryan.

« Je n’ai jamais été victime d’une blague de la part de Luke », a révélé Davis lors d’une conversation avec Fox News Digital, « ce que je mets probablement au monde maintenant que Luke va me faire une blague. Mais j’ai définitivement passé de bons moments avec Luc. »

LUKE BRYAN plaisante sur le fait qu’il a perdu une « somme d’argent énorme » après l’annulation de concerts

Il se souvient d’une partie de chasse au canard avec le chanteur de « Drunk on You », que Davis a qualifié de « génial ». Puis il a raconté une autre histoire sur d’autres aventures que les deux avaient partagées.

« Pendant le tournage du clip de ‘Buy Dirt' », a-t-il déclaré, faisant référence au duo du duo, « une grosse tempête s’abat, détruisant la moitié de la production. Nous sommes assis pendant environ trois heures, et au lieu de simplement rester assis en attendant que la pluie passe, il vient dans ma caravane et il me dit : « Hé mec, ma ferme est juste en bas de la route. Tu veux aller faire le tour et chercher le cerf roux ? »

REGARDER : JORDAN DAVIS RAPPELLE UN MOMENT SPÉCIAL AVEC LUKE BRYAN

« C’est Luke à un T, comme absolument. Alors, nous sommes partis dans le camion, avons pris quelques sodas de route et sommes allés chercher, avons fait le tour de sa propriété et avons cherché le cerf roux.

LUKE BRYAN CRÉDIT LE SUCCÈS À FAIRE LES CHOSES À L’ANCIENNE : « J’AI TRAVAILLÉ MES CESSES »

« C’est pour le moins un personnage. »

Davis a déclaré à Fox News Digital qu’il considérait des chanteurs comme Bryan et Kenny Chesney comme des inspirations.

« Ces gars-là, c’était la radio. … Pour moi, Jim Croce, John Prine et les gars que mon père écoutait étaient tombés amoureux de l’écriture de chansons. Mais ensuite, vous savez, vous pouvez acheter vos propres CD, et vous pouvez pour écouter vos propres stations de radio. Et, pour moi, c’était Kenny Chesney et Luke Bryan.

REGARDER : JORDAN DAVIS EXPLIQUE CE QUE LUKE BRYAN ET KENNY CHESNEY SIGNIFIENT POUR LUI

« Pouvoir sortir une chanson avec Luke maintenant, alors qu’il y a 10 ans j’étais assis autour du feu avec mes copains, buvant de la bière et écoutant Luke, vous savez, c’est cool », a-t-il déclaré. « Pour moi, cela montre à quel point Nashville est spéciale et à quel point Nashville est vraiment une communauté.

« Et les gars comme ça, je veux dire, ce sont des légendes, tous les deux. Deux carrières au Temple de la renommée en tant qu’auteurs-compositeurs et interprètes. Donc, pouvoir dire que j’ai une ligne directe avec l’un de ces gars, c’est assez cool. »

KENNY CHESNEY ET JOHN RICH RÉVÈLENT LA CLÉ DE LA DOMINATION ACTUELLE DE LA MUSIQUE COUNTRY : C’EST LA « VRAIE MUSIQUE »

Davis participe à sa tournée « Damn Good Time », du nom d’une de ses chansons.

« C’est exactement ce que nous voulons que les gens pensent à la fin de nos émissions », a déclaré Davis. « En sortant, si vous demandiez à quelqu’un : ‘Comment s’est passé le spectacle ?’ nous voulons qu’ils disent : « Mec, c’était un sacré bon moment. »

« C’est quelque chose que nous prenons sur scène… notre plus gros truc, si nous nous amusons sur scène, cela se traduit par les fans. Donc, si nous passons un sacré bon moment sur scène, j’espère que cela se traduit aussi. »

Il a déclaré qu’il y avait plusieurs façons pour lui de passer un très bon moment, l’une d’elles étant « LSU continue de gagner » à mesure que la saison de football avance.

« Chaque fois que nous jouons de la musique, c’est amusant, mais je ne sais pas, je reviens tout juste d’un voyage de golf avec quelques copains de lycée, et c’était un très bon moment », a-t-il ri. « Nous avons probablement passé trop de bons moments, donc je suis encore en train de m’en remettre. »

Davis a ensuite parlé de sa carrière, admettant qu’il ne voulait jamais arriver à un point dans la musique country où il avait l’impression d’avoir réussi.

« C’est la seule chose que j’ai l’impression d’avoir, j’espère ne jamais avoir eu le moment de me dire ‘Oh, j’ai réussi.’ Évidemment, nous avons eu beaucoup de succès et les séries ont pris de l’ampleur, ce sur quoi nous avons travaillé très dur. Donc, c’est vraiment cool de voir ça, mais j’espère sincèrement ne jamais ressentir le sentiment de du genre ‘Oh, j’ai réussi’, parce que je pense que cela vient de la complaisance », a-t-il expliqué.

« Donc, nous ne voulons jamais faire ça. Nous voulons toujours nous efforcer de faire de meilleures chansons, de faire de meilleurs disques, de faire de meilleurs concerts. Donc, j’espère… je n’ai pas encore atteint cela. »

Pourtant, il a vécu quelque chose de spécial qu’il considère comme un moment déterminant de sa carrière : remporter le Country Music Award pour la chanson de l’année 2022 avec « Buy Dirt ».

« C’est un moment où j’ai pris une seconde pour dire ‘Wow’. Comme ça en fait… comme si ma mère n’était plus en colère », a-t-il déclaré avec un sourire.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Davis a parlé davantage de sa famille, à savoir des trois jeunes enfants qu’il partage avec sa femme Kristen O’Connor. Le couple, marié depuis 2017, a une fille de 3 ans, un fils de 2 ans et un autre fils né en juin.

REGARDER : JORDAN DAVIS PARLE DE LA VIE DE PÈRE DE TROIS ENFANTS

« Avec trois enfants de moins de 5 ans, dont un nouveau-né, il n’y a pas de calendrier », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, c’est le chaos absolu. C’est amusant parce qu’il y a des moments de désastre où ils crient tous les trois et perdent la tête. Ensuite, il y a juste des moments absolus de la raison pour laquelle être papa est génial.

« Donc, il n’y a pas d’horaire fixe. Chaque jour est différent, et je pense que c’est la raison pour laquelle c’est juste une partie amusante de la vie en ce moment. Mais c’est fatigant. C’est très, très fatigant. »

Une chose avec laquelle il a du mal, a-t-il révélé, est de concilier travail et famille, à tel point qu’il n’imagine pas qu’il sera un jour capable de trouver un équilibre parfait tant qu’il sera en tournée.

« Je ne pense pas avoir encore tout compris », a-t-il admis. « Pour moi, c’est juste pour être présent quand je suis à la maison. Ma fille et moi, elle aime les crêpes, donc nous avons des rendez-vous avec des crêpes. Mon fils adore tout ce qui concerne la construction, alors parfois nous conduisons et attendons de voir quelqu’un faire du genre. de machinerie lourde, et nous resterons assis là et regarderons cela pendant 10 minutes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Aussi ennuyeux que cela puisse paraître », a déclaré le chanteur, « simplement prendre du temps, être présent et leur montrer que quand je suis à la maison, je passe au moins du temps avec eux. »

La tournée de Davis se poursuit pendant le reste du mois et il devrait jouer une poignée de dates pendant le reste de l’année et jusqu’en janvier. Il a révélé à Fox News Digital que, pour la prochaine étape, il serait en tête d’affiche d’émissions à l’étranger tout au long du mois de février.

« Dès que j’ai commencé à jouer de la musique, je voulais aller à l’étranger, jouer des concerts et construire une base de fans là-bas. C’est donc l’une des choses que j’attends avec impatience », a-t-il déclaré.

Il se souvient de la première partie d’Old Dominion pour des spectacles en Europe, la première fois qu’il y voyageait.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Pouvoir retourner à Oslo et Zurich, dans certains endroits où j’ai joué pour eux, et pouvoir faire la une de ces salles, vous savez, c’est toujours amusant de revenir en tête d’affiche après avoir été là en première partie », a-t-il déclaré.