Le voyage de cette année sur le terrain des arbres de Noël a été un peu plus mémorable pour Jake Owen.

Le chanteur country a annoncé via Instagram le vendredi 4 décembre qu’il est fiancé à sa petite amie de longue date Erica Hartlein. Il a posé la question lors de la sortie de l’arbre de Noël du couple et a partagé un certain nombre de photos du moment spécial, y compris de multiples aperçus sur le ring.

« Il y a 5 ans, nous sommes allés chercher notre premier sapin de Noël ensemble … au même endroit », a écrit le chanteur de « Barefoot Blue Jean Night », 39 ans. « Cette année, je lui ai demandé si elle aimerait avoir des arbres de Noël chaque année pour le reste de nos vies. »

Les photos montrent que la fille de 19 mois du couple Paris Hartley les a rejoints pour assister au moment passionnant. Jake est également père d’une fille de 8 ans Olive perle avec ex-femme Lacey Buchanan.

«Notre petit Paris était là pour assister à la surprise totale», continua Jake. « Tellement une surprise, Erica ne s’est pas fait les ongles … (oui, je sais maintenant que c’est un gros problème je suppose). »