Le chanteur country Jake Flint est mort à 37 ans, quelques heures après son mariage

L’auteur-compositeur-interprète country Jake Flint est décédé, a confirmé Fox News Digital. Il avait 37 ans.

Flint, une star montante, est décédée samedi, quelques heures seulement après avoir épousé sa fiancée, a confirmé son publiciste de longue date, Clif Doyal, à The Oklahoman.

La cause du décès de Flint n’a pas été déterminée.

“Ce n’était pas seulement un client, c’était un ami cher et juste un gars super sympa”, a déclaré Doyal au point de vente. “Comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, il était aimé de tout le monde.

“Je pense que c’était en grande partie juste parce qu’il était une personne sociable et qu’il avait un sens de l’humour incroyable. Il a fait rire tout le monde et il a fait en sorte que tout le monde se sente le bienvenu. Il était un ambassadeur de la musique Oklahoma Red Dirt.”

Mardi, la veuve de Flint, Brenda Flint, a partagé un message déchirant sur Facebook.

“Nous devrions regarder des photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari”, a-t-elle écrit. “Les gens ne sont pas censés ressentir autant de douleur. Mon cœur est parti et j’ai vraiment besoin qu’il revienne. Je ne peux pas en supporter beaucoup plus. J’ai besoin de lui ici.”

Le musicien Mike Hosty, qui s’est produit lors du mariage, a rappelé que Flint avait “un grand cœur”.

“C’était un auteur-compositeur-interprète de bout en bout et juste une grande personnalité. Un grand cœur et [he’d] se plier en quatre pour faire n’importe quoi pour vous”, a expliqué Hosty à The Oklahoman. “Quand un musicien vous demande de jouer à son mariage, c’est l’un de ces jours les plus importants… et c’est toujours un honneur.”

L’ancienne manager et amie de Flint, Brenda Cline, a également rendu hommage au défunt chanteur, notant qu’elle “l’aimait beaucoup comme un fils”.

“Avec le cœur brisé et dans un profond chagrin, je dois annoncer que Jake Flint est décédé tragiquement”, a-t-elle écrit sur Facebook à côté d’une photo des deux. “J’ai essayé plusieurs fois aujourd’hui de faire un post, mais vous ne pouvez pas commenter ce que vous ne pouvez pas traiter. La photo ci-dessous montre quand Jake et moi avons signé avec enthousiasme notre contrat de gestion d’artiste.

“C’était le début d’une merveilleuse amitié et d’un partenariat”, a-t-elle partagé. “Jake était encore plus que ça pour moi, je l’aimais comme un fils. L’artiste le plus drôle, le plus hilarant, le plus travailleur et le plus dévoué avec lequel j’ai jamais travaillé dans ma carrière. Nous étions sur le point de nous lancer dans une entreprise après qu’il ait et Brenda s’est mariée, ce qui était hier. Oui, hier. Jake a un million d’amis et je ne sais pas comment tout le monde va faire face à cette perte tragique.

“Nous avons besoin de prières – tout est tellement surréaliste. S’il vous plaît, priez pour sa nouvelle épouse Brenda, la précieuse mère de Jake, sa sœur et le reste de sa famille et de ses amis. Cela va être incroyablement difficile pour tant de personnes. Nous vous aimons Jake et dans nos cœurs pour toujours.”

Flint a sorti quatre albums studio au cours de sa carrière, à commencer par son album de 2016 “I’m Not OK”. Il a également été nommé artiste de l’année aux We Are Tulsa Music Awards en 2018, a rapporté Entertainment Weekly.