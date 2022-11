Le chanteur country Jake Flint, 37 ans, décède quelques heures seulement après son mariage – National

Le chanteur country de l’Oklahoma, Jake Flint, est décédé quelques heures après son mariage, selon les publications de ses proches sur les réseaux sociaux. Il n’avait que 37 ans.

Le chanteur country est mort dans son sommeil, selon son publiciste Clif Doyal, L’Oklahoma signalé. La cause de sa mort n’a pas été précisée.

L’artiste montante était dans le au milieu des tournées Oklahoma et les États environnants lorsqu’il s’est marié samedi avec sa femme, Brenda Flint. Sa prochaine date de spectacle était prévue pour le 2 décembre.

Dans un mardi Publication FacebookBrenda a écrit: “Nous devrions passer par des photos de mariage, mais à la place, je dois choisir des vêtements pour enterrer mon mari.”

«Les gens ne sont pas censés ressentir autant de douleur. Mon cœur est parti et j’ai vraiment besoin qu’il revienne », a-t-elle ajouté.

La veuve de Flint a également publié une vidéo déchirante qui semble montrer les deux dansant et riant ensemble tout en prenant des photos de mariage plus tôt dans la semaine.

“Je ne comprends pas”, écrit Brenda dans la légende.

Doyal a dit CNN que Flint était un “véritable ambassadeur de la scène musicale de l’Oklahoma et du Texas Red Dirt”.

“Il n’était pas seulement un auteur-compositeur prolifique, un artiste du disque et un interprète en direct très demandé, mais il était également un partisan infatigable d’autres talents de la région, toujours prêt à donner un coup de main pour aider quiconque en avait besoin. Avec son sourire contagieux et son sens de l’humour désarmant, il était aimé de beaucoup, et je crois que, avec sa musique, sera son héritage durable », a-t-il ajouté.

L’ancienne manager de Flint, Brenda Cline, a également confirmé la mort de la chanteuse, écrivant qu’elle et Flint “étaient sur le point de se lancer dans des affaires ensemble après que lui et Brenda se soient mariés – ce qui était hier. Oui hier », dans un post Facebook publié dimanche soir.

Cline a écrit qu’elle aimait Flint “comme un fils” et que faire face à sa perte sera difficile pour de nombreux membres de la communauté.

“Jake a un million d’amis et je ne sais pas comment tout le monde va faire face à cette perte tragique. Nous avons besoin de prières – tout est tellement surréaliste. S’il vous plaît, priez pour sa nouvelle épouse Brenda, la précieuse mère de Jake, sa sœur et le reste de sa famille et de ses amis. Cela va être incroyablement difficile pour tant de personnes », a écrit Cline.

Flint a annoncé ses fiançailles avec sa femme Brenda dans un post Instagram; les commentaires ci-dessous ont été dépassés par des sympathisants offrant leurs condoléances pour son décès soudain.

Selon Site Internet de Flint, l’artiste a commencé à jouer de la musique country après que son père eut reçu un diagnostic de SLA. Le père de Flint était contrarié que lui et son fils ne puissent plus faire de sport ensemble, alors il a demandé à certains de ses meilleurs amis d’enseigner la guitare à Flint.

“Jake admet qu’à un âge trop jeune, il a connu de nombreux hauts et bas de la vie, y compris la perte de son père”, lit-on sur son site Web. “Il prétend qu’il a traversé la vie en aimant, haïssant, gagnant, perdant, expérimentant, témoin, missionnaire, péchant, enfreignant la loi, en payant les conséquences tout en écrivant ouvertement et franchement sur tout cela.”

Ses influences musicales ont également été façonnées par l’amour de sa sœur aînée pour le rock grunge des années 90, selon son site Web.

Flint a sorti son deuxième album studio éponyme en 2020.