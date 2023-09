Le chanteur country Dustin Lynch admet que Luke Bryan est l’ultime « ailier »

La star de la musique country Dustin Lynch n’a peut-être pas encore trouvé « le bon », mais avoir Luke Bryan comme ailier a été « très amusant ».

Lynch, 38 ans, a parlé à Fox News Digital de son prochain album « Killed the Cowboy », de son parcours relationnel et du fait que Bryan est quelqu’un vers qui il peut se tourner pour obtenir des conseils.

« Luke Bryan est – je dirai qu’il a été formidable en me donnant des conseils pour me faire savoir que le bon vieux temps ne lui manquait pas avant Caroline et les enfants », a commencé Lynch, faisant référence à l’épouse de Bryan depuis 17 ans, Caroline Boyer.

Il a poursuivi : « Ce qui est intéressant, vous savez, c’est de pouvoir tourner avec lui pendant deux ans d’affilée. Vous savez, il a des enfants sur la route et le voit pouvoir y arriver. »

Lynch a rejoint Bryan lors de sa tournée Kick Up the Dust en 2015. Faisant un voyage dans le passé, Lynch a détaillé ce que c’était que d’avoir le célèbre chanteur country comme ailier.

« Oui, il l’est », a déclaré Lynch à propos de Bryan étant un bon ami. « Avoir Luke Bryan comme l’un de vos bons amis et être en tournée avec lui… il se trouve que le ratio filles/gars à son show est plutôt bon et penche plutôt dans la catégorie des filles, assez dur, du moins surtout à l’époque. [2015] et [2016] ».

Il a poursuivi : « Nous nous sommes donc beaucoup amusés ensemble sur la route, et je n’ai pas rencontré « la bonne », mais peut-être qu’elle reviendra. Peut-être que j’ai rencontré « la bonne » et nous ne l’avons pas encore fait. reconnecté. »

Le nouvel album de Lynch, « Killed the Cowboy », devrait sortir vendredi et il a annoncé qu’il partirait en tournée en avril de l’année prochaine.

L’inspiration derrière son nouveau travail est venue du fait de « faire attention à ce à quoi je pensais au quotidien », a déclaré Lynch à Fox News Digital.

« Ma vie personnelle… ‘Suis-je là où je veux être. Qu’est-ce que c’est ?’ Vous savez, « Dois-je être avec quelqu’un ? Suis-je cool d’être célibataire, d’aimer, de liberté et d’aventure ? » Et je réalise : ‘Hé, c’est probablement ce dont je devrais parler dans ce prochain chapitre de la musique' », a-t-il partagé.

Lynch a poursuivi: « Nous nous sommes donc retrouvés avec » Killed the Cowboy « , une chanson qui parle de se brûler. Elle parle des hauts et des bas d’être un homme célibataire. »

L’artiste Jelly Roll, de son vrai nom Jason Bradley DeFord, s’est aventuré dans le monde de la musique country au cours des deux dernières années. Il figurera sur le nouvel album de Lynch.

« Ça s’appelle ‘Chevrolet' », a déclaré Lynch à propos de la nouvelle chanson du duo. « Quelques amis m’ont envoyé la chanson et très vite je me suis dit : ‘D’accord, c’était comme un super moment de collaboration et je veux quelqu’un qui a vécu un peu et qui a un peu d’âme dans sa voix.' »

Il a poursuivi : « Jelly Roll et moi sommes restés connectés pendant la pandémie et nous travaillons avec la même équipe. Nous sommes donc allés dans la cuisine et avons concocté un petit quelque chose de spécial, et j’en suis très fier. C’est… ce que je ressens. comme un moment de carrière pour moi. »

En plus de partager des détails sur son nouvel album, le musicien country a admis ressentir la pression de ses amis pour « s’installer ».

« Je dirais un peu, pas de ma famille, un peu de pression de la part de mon cercle d’amis du genre… les femmes de mes copains disent : ‘Mec, nous, genre, nous voulons faire ces voyages, mais tu n’as jamais avoir un plus un' », a-t-il admis.

« C’est un peu dur de partir en vacances sexy où que ce soit, tu sais et [I] je n’ai peut-être pas quelqu’un que je connais bien ou avec qui je suis, vous savez, à plein temps. Il y a donc une petite pression là-bas », a-t-il déclaré.

Lynch a noté qu’il ressentait la plus grande pression de la part de « l’industrie » lorsqu’il s’agissait de s’installer.

« Chaque fois que je vais à des événements de l’industrie, j’ai l’impression qu’à la campagne, même la communauté des fans de country est très investie dans mes copains, mes femmes et mes enfants autant qu’ils le sont dans mes copains et leur musique », a-t-il souligné. « Vous savez, c’est une attention particulière qui se produit lors des soirées de remise des prix et tout au long de l’année dans différents médias. Il y a donc beaucoup de pression, je pense, dans ce monde, bien plus que dans ma vraie vie, des projecteurs. »

Abordant pourquoi les fans de musique country sont « si impliqués » dans la « vie personnelle » des artistes, Lynch a déclaré que les auditeurs de musique country « soutiennent les artistes qui parlent du monde réel dans lequel ils vivent, de ce en quoi ils croient, du tissu qui les constitue. les villes d’où ils sont originaires.

« Je pense que la musique country parle beaucoup plus de la foi et de la famille, et c’est pourquoi les gens s’impliquent autant non seulement dans notre musique, mais aussi dans notre vie personnelle. C’est pourquoi nous pouvons avoir la longévité que nous avons, nous avoir dans le genre », a-t-il déclaré.

Lynch a partagé que sa foi a été une « force motrice » parmi les raisons pour lesquelles il continue à faire de la musique.

« J’ai grandi dans une famille où l’église était un événement régulier plusieurs fois par semaine. [I] Je suis allé dans une université chrétienne, et c’est juste que cela a toujours été un centre agréable, une force de base et une communauté à côtoyer », a-t-il déclaré. « C’est honnêtement là que j’ai commencé à tomber amoureux de la musique. Je pense donc que j’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant, assis sur cette chaise en ce moment, parce que maman et papa m’ont permis d’aller écouter de la musique à l’église plus tôt dans ma vie. »

En plus de tourner et de sortir son nouvel album, Lynch « adorerait » faire partie de l’univers « Yellowstone » de Taylor Sheridan, mais il n’abandonne pas la musique pour poursuivre une carrière d’acteur.

« J’ai l’impression qu’en dehors des tournées, je rentre chez moi, je suis à la ferme et j’élève des vaches, et j’adore les grands espaces, et il semble que, vous savez, la franchise ‘Yellowstone’ est quelque chose que je pourrais aimer de simplement aller faire mes jours de repos en toute transparence », a-t-il déclaré.

Lynch a poursuivi: « En ce qui concerne la recherche active de rôles, je suis toujours assez concentré sur la musique. Si j’en ai l’opportunité, j’essaierai certainement de la saisir, mais non… la musique passe avant tout. »