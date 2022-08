Le chanteur country Chase Rice revient sur son parcours professionnel au sein d’une équipe de ravitaillement NASCAR: “Une opportunité incroyable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La carrière de musique country de Chase Rice était un rêve qui est devenu réalité pour lui.

Le voyage du chanteur vers la célébrité a commencé avec un style de vie de football universitaire et s’est terminé avec lui en faisant de la musique. Rice a attribué à son éthique de travail la création des opportunités qui se sont présentées tout au long de sa vie dans une interview avec Fox News Digital.

“J’ai vécu une vie très, très bénie, et beaucoup de choses – certaines choses – tombent sur mon chemin, ce qui est génial”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “En fin de compte, j’ai également travaillé extrêmement dur pour que bon nombre de ces succès se présentent à moi.”

Le chanteur de “Lonely If You Are” a connu une carrière de footballeur universitaire et devait entrer dans la NFL avant d’être blessé.

Rice a pivoté vers NASCAR et a fini par travailler pour Hendrick Motorsports, qu’il a qualifié d ‘”opportunité incroyable” qui lui est tombée sur les genoux grâce à une connexion avec un entraîneur de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Après son passage en tant que membre de l’équipe de ravitaillement, Rice s’est retrouvé sur “Survivor: Nicaragua”. Il en a profité “juste pour l’aventure”, mais cela l’a poussé à avancer dans son cheminement pour devenir musicien.

“Je voulais l’aventure, et c’était cool”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Mais cela m’a aussi permis d’avoir les fonds… pour déménager à Nashville et commencer à écrire des chansons.”

“C’était mon rêve et être sur une île pendant 40 jours, sans avoir grand-chose à faire, vous laisse beaucoup de temps pour réfléchir”, a-t-il expliqué. “C’est à ce moment-là que j’ai vraiment réalisé que je voulais poursuivre ce rêve. C’est un rêve qui était loin de la réalité et qui est devenu réalité d’une manière ou d’une autre.”

Tout en écrivant de la musique, Rice a également trouvé le temps de s’associer à Coors Banquet et de travailler aux côtés de la Wildland Firefighter Foundation dans le cadre de la campagne « Protect our Protectors ». Le chanteur a déclaré que l’opportunité s’est produite “naturellement” et a été une expérience “révélatrice” pour lui.

Rice a suivi deux types de formation de pompier différents pour mieux comprendre ce que vivent les protecteurs. Lors d’une formation, il a aidé des pompiers à arrêter un feu de forêt.

“Le feu se propage si vite que vous pouvez comprendre combien de vies sont perdues chaque année juste avec la sécheresse ici et à quel point ce travail est vraiment dangereux”, a déclaré Rice à Fox News Digital. “Je ne peux vraiment pas comprendre ça tant que vous n’êtes pas là-bas avec eux pour combattre un incendie.”

Jusqu’au 16 octobre, les achats de Coors Banquet profiteront aux pompiers, y compris les bouteilles stubby en édition limitée avec l’emballage « Protect our Protectors » en ligne et dans les magasins.

En plus de son travail avec la charité, Rice se prépare à sortir de la nouvelle musique. Le chanteur a sorti “Key West & Colorado” le 29 juillet et s’apprête à sortir un nouvel album.

Le crooner de musique country a décrit la nouvelle musique comme “complètement différent” de tout ce qu’il a fait auparavant.

“Je voulais revenir à moi et à une guitare parce que je pense que c’est ce que je fais le mieux. Et donc nous avons écrit toutes ces chansons uniquement sur une guitare acoustique”, a déclaré Rice.

Au lieu d’écrire des chansons à Nashville, Rice a écrit de la musique dans le Montana, l’Arizona, l’Alabama et la Floride.

“Out West est là où mon cœur a toujours été”, a déclaré Rice. “Je dirais que ça devient occidental.”