Le chanteur confirmé de Bigg Boss OTT, Neha Bhasin, veut « laisser une marque dans le cœur des gens » | Nouvelles des gens

New Delhi : la chanteuse de ‘Laung Gawacha’, Neha Bhasin, fait la une des journaux depuis qu’elle a confirmé qu’elle participerait au prochain spectacle Bigg Boss OTT.

Exprimant son enthousiasme pour la même chose, la chanteuse a partagé ce qui l’a amenée à participer à l’un des spectacles les plus sensationnels d’Inde.

Dans une conversation avec ANI mardi, Neha a partagé que « pendant de nombreuses années, ils (les créateurs de Bigg Boss) m’ont approché pour participer, nous avons eu plusieurs réunions, j’ai réfléchi pendant un certain temps, j’en ai discuté avec ma famille et j’y ai finalement participé. . »

La chanteuse de 38 ans a également partagé que sa mère était contre son adhésion à l’émission car il y a toujours un « facteur de risque pour l’image publique » et que l’émission consiste à « s’exposer au monde », mais sur ce qui l’a amenée pour rejoindre le spectacle, la chanteuse a partagé l’immense popularité du spectacle.

« J’ai compris qu’il y a un grand fan de Bigg Boss, c’est une énorme plate-forme et tout le monde dans le pays s’y connecte… et tous ceux qui vont chez Bigg boss et en sortent, n’ont eu de changements positifs que dans leur vie « , a déclaré Neha à ANI.

Elle a ajouté: « Par conséquent, je souhaite aussi que ma carrière, qui par la grâce de Dieu est déjà bonne, s’améliore encore. Mes fans pourraient me voir et devenir plus heureux et ceux qui ne sont pas mes fans ou ne l’ont pas été capable de devenir mon fan encore, avec eux aussi je serais capable d’établir une connexion. »

Neha, qui a chanté des chansons comme « Jag Ghoomeya » (version féminine), « Chashni » reprise version, « Heeriye » (version féminine », « Swag se Swaagat » (version féminine) – toutes les chansons à succès du film Salman Khan ont partagé que elle n’a pas été déçue par le fait que la superstar n’animera pas les épisodes OTT Voot de l’émission cette fois-ci, à la place « J’ai été plutôt impressionnée que ça allait être si énorme cette fois que la plate-forme OTT serait utilisée et Karan Johar l’hébergerait, c’est ce que je pensais. »

En plaisantant et en qualifiant la série de « émission dangereuse », Neha a expliqué quels seraient les défis qui, selon elle, devraient être là pour elle.

« Tout le monde veut faire une pause dans leur vie réelle, nos professions actuelles, la mienne est la musique et donc, donc, se séparer de la musique, évidemment après avoir été un chanteur si renommé, s’exposer avec une telle crudité à la télévision ou en OTT 24X7, donc naturellement, toute personne aurait peur de cette idée. (rires) », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Je pense qu’il est important d’être » consciencieux « et non « conscient ».

La chanteuse a en outre partagé ce qui fait d’elle une candidate unique dans la série. « Je suis moi-même complètement masala (drame). En fait, mon frère m’appelle » garam masala « . Je suis une personne très énergique et très amusante aussi. Il n’y a pas un moment d’ennui avec moi – du moins c’est ce que les membres de la famille et les amis disent. J’espère que ce que je suis, c’est ce que vous pourrez voir à la télévision. «

En rapportant le trophée à la maison, la chanteuse a déclaré qu’elle ferait de son mieux pour la même chose, mais sinon, elle « essayerait très certainement de laisser une marque dans le cœur des gens ».

Pour les non avertis, Karan a récemment été invité à accueillir les épisodes numériques de la prochaine saison de » Bigg Boss » sur Voot. Pour les non avertis, plus tôt ce mois-ci, les créateurs de la populaire émission de télé-réalité ont annoncé que « Bigg Boss 15 » serait lancé sur OTT avant sa première télévisée.

La superstar Salman Khan, qui anime l’émission depuis plus d’une décennie maintenant, a dévoilé il y a quelques jours une nouvelle promo de » Bigg Boss OTT « .

Karan n’a pas remplacé Salman. Apparemment, il animera quelques épisodes sur Voot, puis la star de ‘Dabangg’ reviendra pour animer la version télévisée de la nouvelle saison.

‘Bigg Boss OTT’ sera diffusé le 8 août sur Voot.