Le chanteur Charles Costa termine la course du Pacific Crest Trail

Charles Costa, le chanteur folk-pop britannique de 36 ans, anciennement connu sous le nom de King Charles, a entrepris de traverser les États-Unis sur la Pacific Crest Trail, du Canada au Mexique, à partir du 20 juillet. Mais ce n’est qu’il y a quelques semaines que l’ultra-runner a heurté son plus grand mur sous la forme d’une vague de chaleur dans le désert de Mojave.

« Il faisait plus de 100 degrés Fahrenheit et mon corps a commencé à fonctionner beaucoup plus lentement », a déclaré Costa, qui a terminé ses 90 marathons en 90 jours mercredi soir dans la communauté frontalière de Campo, en Californie. Costa a déclaré que sa course avait permis de récolter jusqu’à présent environ 190 000 $ pour l’association caritative britannique La place de Jamesqui fournit des services de prévention du suicide aux hommes, et l’organisation américaine à but non lucratif Fondation JED, qui soutient les adolescents suicidaires.

« Mon équipage était très inquiet pour moi parce que je n’allais pas bien et nous ne savions pas vraiment pourquoi », a déclaré Costa. « Il y a eu cette rencontre fortuite avec certains pompiers alors que nous sortions des sentiers pour trouver un camping. Ils ont vérifié mes signes vitaux et nous ont parlé d’un coup de chaleur, d’un épuisement dû à la chaleur et de leur dangerosité.

Costa a suivi leurs conseils et s’est rendu à l’hôpital, où il a reçu une perfusion intraveineuse pour reconstituer ses liquides.

« C’était une rencontre chanceuse », a déclaré Costa, qui a ajouté qu’il avait profité de l’occasion pour parler avec les pompiers de leur vie, de leurs luttes et des problèmes de santé mentale auxquels ils sont confrontés.

En 2021, Costa a parcouru le Royaume-Uni en 39 jours, en commençant à John O’ Groats, en Écosse, et en terminant à Land’s End, à la pointe sud de l’Angleterre. L’argent qu’il a collecté est allé à Regenerate, une association caritative pour les jeunes de Londres. Mais même cela ne l’a pas préparé aux changements d’altitude et de température éprouvants du Pacific Crest Trail.

«Je voulais voir la Californie. Le PCT semblait être un endroit paradisiaque. J’ai eu une idée fantaisiste il y a plus d’un an, mais elle est devenue bien réelle maintenant », a-t-il déclaré la semaine dernière, rejoint dans l’aventure par un ami en charge de la logistique ainsi que par quelqu’un qui gère les réseaux sociaux. « Je suis vraiment ravi que cela ait été possible, après tous les milliers de kilomètres de course, d’escalade et tout le reste. Tout au long de ma vie, je ne pense pas avoir vu autant de levers de soleil qu’au cours des trois derniers mois.

Ce n’est pas le chemin de vie que Costa aurait prédit il y a des années. En 2009, il a remporté le Concours international de composition de chansons, un concours de type Eurovision basé à Nashville. Après que les juges Jeff Beck, Tom Waits, Loretta Lynn et Jerry Lee Lewis aient choisi sa chanson « Love Lust » pour le grand prix dans la catégorie rock, un contrat d’enregistrement avec Universal a suivi.

Pas mal pour un enfant de la classe moyenne du sud-ouest de Londres qui a grandi en jouant du violoncelle à l’école et en chantant dans une chorale, mais qui n’avait pas vraiment l’intention de devenir professionnel. Puis Bob Dylan est entré dans sa vie.

« Quand j’ai entendu ‘Blonde on Blonde’ le jour de mon 15e anniversaire, un ami m’a offert l’album, et c’était en quelque sorte un éveil au monde », a-t-il déclaré à propos du septième album studio de Dylan. « Ce fut un véritable moment de changement pour moi lorsque j’ai réalisé ce qu’était l’individualité et le potentiel qu’elle avait pour devenir une personne à part entière. »

Mais un jour fatidique de 2010, Costa a eu un accident de ski en Autriche. Héliporté au large de la montagne, il a été plongé dans un coma artificiel pendant cinq jours. Un traumatisme cérébral lui a donné le sentiment d’être une personne différente alors qu’il préparait son premier album, « LoveBlood ». Il a atteint le top 40 au Royaume-Uni en 2012 et deux albums supplémentaires sont sortis sous le nom de King Charles. Il a fait la première partie de Mumford & Sons en tournée et, en 2016, Marcus Mumford a produit son album « Gamble for a Rose ». Les médicaments lui ont permis de rester stable pendant la course, a-t-il déclaré, et l’écriture de chansons l’a gardé sain d’esprit.

« Ce qui est merveilleux dans le fait de courir et de chanter, c’est qu’ils vous connectent au monde extérieur », a déclaré Costa, qui sortira jeudi le single « Nothing at the Most » et son nouvel album éponyme qui suivra le 24 janvier. être passé à une nouvelle vitesse, à un nouveau rythme, et vos poumons se soulèvent pour suivre le rythme. C’est vous qui utilisez votre corps comme instrument, vous pouvez créer des mélodies, vous pouvez émettre des sons et vous pouvez vous déplacer dans l’espace. C’est tellement primaire et élémentaire que cela crée un réel sentiment de soulagement, c’est pourquoi courir et chanter sont mes principales passions.

Faire face à sa blessure grâce à la musique et aux kilomètres a eu un effet profond au-delà de l’écriture de chansons.

« Cela a fait de moi une personne plus sensible et plus consciente des principes fondamentaux de la vie et de la mortalité », dit-il. « L’une des principales choses que j’ai apprises, c’est qu’on sait s’adapter. Tant que vous vous engagez dans quelque chose, vous pouvez changer de couleur.

Une autre chose qu’il a apprise au cours de ses voyages ? Patience.

« Un instant peut durer toute une vie, et vous pensez que la journée ne finira jamais, pensant que c’est la pire chose qui puisse exister », a-t-il déclaré. « Et vous arrivez au camping et vous levez les pieds et c’est tout simplement magnifique. Tant que vous continuez à mettre un pied devant l’autre, vous finirez par y arriver.