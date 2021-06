Le chanteur carnatique TM Krishna dépose une pétition contre les règles informatiques de 2021, déclare qu’il impose « un effet paralysant sur la liberté d’expression » | Nouvelles des gens

New Delhi: TM Krishna, musicien et chanteur carnatique, a déposé une pétition pour contester la validité des nouvelles directives sur les médias numériques – les règles de 2021 sur les technologies de l’information (directives intermédiaires et code d’éthique des médias numériques).

Suite à cela, la Haute Cour de Madras a adressé un avis au Centre, comme l’a rapporté Live Law.

Par l’intermédiaire de son avocat, TM Krishna a fait valoir que les nouvelles lois enfreignent la liberté d’expression et la vie privée qui, selon lui, sont des droits fondamentaux de chaque citoyen.

Selon le rapport Live Law, voici ce qu’il a écrit dans son affidavit : « Je soumets que les règles contestées portent atteinte à mes droits en tant qu’artiste et commentateur culturel en imposant à la fois un effet paralysant sur la liberté d’expression et en empiétant sur mon droit à la vie privée ».

« Pour moi, la vie privée, comme la musique, est une expérience. Quand je pense à la vie privée, je pense à la vie, à l’intimité, à la découverte, à la sécurité, au bonheur, à l’absence de peur et à la liberté de créer. Je pense à la liberté, à la dignité et au choix, comme facettes inhérentes à moi, non seulement en tant qu’artiste mais en tant qu’être humain », a-t-il encore écrit.

Les nouvelles règles, annoncées le 25 février, exigent que les grandes plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et WhatsApp fassent preuve d’une diligence raisonnable supplémentaire, y compris la nomination d’un responsable de la conformité, d’une personne de contact nodale et d’un responsable des griefs résident.

Le non-respect des règles entraînerait la perte par ces sociétés de médias sociaux du statut d’intermédiaire qui leur confère des exemptions et une certaine immunité de responsabilité pour les informations et données de tiers hébergées par elles. En d’autres termes, ils pourraient être passibles de poursuites pénales en cas de plaintes.

TM Krishna est un chanteur, écrivain, activiste et récipiendaire du prestigieux prix Ramon Magsaysay.