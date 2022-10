Le chanteur canadien Michael Bublé sera le juge invité de “Dancing with the Stars” – Kelowna Capital News

Le chanteur canadien Michael Bublé devrait être juge invité pour “Michael Bublé Night” dans “Dancing with the Stars”.

Le chanteur lauréat d’un Grammy et d’un Juno évaluera les 10 duos restants qui danseront sur des sélections de son catalogue musical lundi.

Bublé chantera “Sway” en direct pour le numéro d’ouverture du spectacle chorégraphié par Jenna Johnson Chmerkovskiy.

Le juge Derek Hough donnera également une performance spéciale à “Higher” aux côtés de danseurs professionnels et de sa fiancée Hayley Erbert.

Parmi les candidats célèbres prêts à montrer à Bublé leurs mouvements figurent l’acteur Wayne Brady avec un pas rapide sur “I Get a Kick Out of You”, Vinny Guadagnino de “Jersey Shore” avec un cha-cha sur “Save the Last Dance for Me” et La star de TikTok, Charli D’Amelio, avec un foxtrot sur “Fever”.

“Michael Bublé Night” fait suite aux précédents épisodes thématiques de cette saison qui ont rendu hommage à Elvis et au 60e anniversaire de James Bond.

—Noel Ransome, La Presse canadienne

