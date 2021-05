Le chanteur brésilien MC Kevin a peut-être consommé de la drogue lorsqu’il est mort du balcon de l’hôtel, selon les flics

Le chanteur brésilien MC Kevin est peut-être mort sous l’influence de la drogue, a déclaré la police.

Le jeune homme de 23 ans aurait consommé un certain nombre de substances, y compris de la marijuana, au cours de la soirée sexuelle et alcoolisée qui aurait été passée avec la mannequin Bianca Domingues.

MC Kevin aurait été sous l'influence de la drogue à sa mort, selon la police

Il est tombé du balcon d'un hôtel dimanche dernier après une soirée remplie d'alcool

Les autorités ont confirmé qu’elles vérifiaient un certain nombre d’images provenant de caméras près de l’hôtel de Rio de Janeiro ainsi que du matériel trouvé sur le chanteur.

Ils soupçonnent qu’il a pu être sous l’influence de drogues synthétiques, ce qui aurait déclenché un comportement exagéré dans les heures qui ont précédé sa mort.

La nouvelle information intervient au milieu de nouvelles affirmations selon lesquelles MC Kevin était mort après avoir prétendument tenté de se cacher de sa femme à la suite d’un trio avec un mannequin.

Selon les informations obtenues par le Mail, le jeune homme de 23 ans avait rencontré Bianca Domingues aux côtés de son copain Victor Fontenelle le soir de l’incident.

La mannequin a déclaré à des sources qu’elle avait finalement accepté d’avoir des relations sexuelles avec le couple à 1000 dollars brésiliens chacun – qu’elle avait demandé de transférer sur son compte bancaire une fois l’acte accompli.

Comme initialement eu des relations sexuelles avec Fontanelle, le chanteur est parti mais est ensuite retourné dans la pièce plus tard et a exprimé son intérêt à coucher également avec Domingues.

Après avoir été rejeté, da Cruz a raconté à des sources comment elle avait expulsé da Cruz de la pièce, avant que l’agent de sécurité de Kevin ne l’avertisse que sa femme Deolane Bezerra, qui séjournait également à l’hôtel, le recherchait.

Dans ce que l’on pense maintenant être une tentative d’échapper à sa femme, liée à la drogue, Kevin a été vu pour la dernière fois suspendu au balcon.

Alors qu’il s’accrochait à la rampe pour tenter de s’abaisser dans une suite d’hôtel au quatrième étage, on pense qu’il a chuté jusqu’à la mort.

La nuit de sa mort aurait été passée avec le mannequin Bianca Domingues

Il aurait prévu d'avoir des relations sexuelles avec elle aux côtés de son copain Victor Fontenelle

Cependant, il est mort en essayant de se cacher de sa femme Deolane Bezerra

Lors d’une déclaration à la police, Domingues a déclaré que le chanteur avait consommé de l’alcool et de la marijuana avant l’accident.

Elle a également ajouté que la chanteuse et ses amis dormaient après avoir mélangé de l’alcool et du MD – une drogue aux effets stimulants et hallucinogènes.

Après sa mort, sa femme Deolane a posté une photo du couple en train de s’embrasser lors de leur mariage sur Instagram Stories, qu’elle a légendée: «Vous êtes et serez toujours l’amour de ma vie, le plus bel amour que j’ai eu, l’homme qui a aimé et m’a le plus admiré!

«Va avec Dieu, mon garçon, je t’aimerai toujours!»

Connu professionnellement sous le nom de Kevin, le chanteur populaire de Sao Paulo avait amassé 8,6 millions d’abonnés sur Instagram.

Il avait également accumulé des millions de vues sur YouTube avec 1,8 million d’auditeurs mensuels enregistrés supplémentaires sur Spotify.

Il était connu pour son genre de musique funk paulista, qui comprenait souvent des paroles sur les voitures, les motos, l’alcool et les femmes.

Cependant, il avait déjà fait l’objet d’un certain nombre d’accusations de police, qui comprenaient des images de lui jurant agressivement contre la police plus tôt cette année.





Il a également été arrêté dans un hôtel de la ville de Belo Horizonte pour usage de drogue en 2019 et a été dénoncé par ses voisins pour avoir enfreint les restrictions du COVID-19 l’année dernière.

La police continue d’enquêter sur l’affaire.