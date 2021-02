Lee Ryan serait sur le point de devenir père pour la troisième fois.

Le membre du groupe Blue, 37 ans, et l’imitateur d’Ariana Grande sont « excités » et « ne pourraient pas être plus heureux » à propos de la grossesse, a déclaré un initié au Sun.

«Ils ne pourraient pas être plus heureux. Les copains ont plaisanté que cela signifierait que Lee aura un peu de temps pour discuter avec quelqu’un qui le comprend », a déclaré la source à la publication.

Ils ont ajouté: «C’est le début mais ils sont enthousiastes.»

Sur une autre photo, Lee pose avec amour sa main sur son ventre alors qu’ils sont assis sur des marches au bord de la mer.

The Mirror a contacté un représentant de Lee Ryan pour obtenir ses commentaires.

Lee est père de fils Rayn, 13 ans, qu’il partage avec l’ex-fiancée Samantha Miller.

En 2009, l’année après avoir eu Rayn, Lee a été choqué de découvrir qu’il avait un enfant amoureux lors d’une ancienne aventure avec Jessica Keevil.

Lee a rencontré Jessica dans une boîte de nuit du Kent en 2007.

Le couple a eu une série de rendez-vous et plus tard, Jessica a dit à Ryan qu’elle attendait son bébé. Mais il a rompu le contact avant la naissance de Bluebelle en 2008.

En 2009, il a accepté que Bluebelle était le sien après avoir subi un test de paternité. À l’époque, son porte-parole a déclaré: «Lee s’occupe de l’accès et de la pension alimentaire pour enfants. Il fera partie à 100% de la vie de l’enfant. »

L’année dernière, des rapports ont révélé que le boyband Blue prévoyait une tournée de retrouvailles en 2021 pour célébrer les 20 ans du groupe.

Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe et Antony Costa prendront la route pour divertir les fans qui les ont soutenus au cours des deux dernières décennies.

Le chanteur Duncan a déclaré au Sun: « Nous voulions faire quelque chose pour notre 20e anniversaire, mais pour le moment, le verrouillage a signifié qu’il était difficile de se réunir. Cela n’a pas été facile.

« Il pourrait y avoir quelque chose dans le pipeline car nous sommes de très bons amis. »

Un initié a déclaré au journal que bien qu’ils aient tous poursuivi d’autres entreprises, Blue occupera toujours une place spéciale dans le cœur des membres du groupe.

«Ils se sentent vraiment fiers d’avoir résisté à l’épreuve du temps et nombre de leurs chansons sont encore diffusées à la radio maintenant.

«Arriver à une étape importante comme leur 20e anniversaire n’est pas quelque chose qu’ils pourraient laisser passer sans se réjouir», a déclaré la source du groupe.

« Ils savent qu’ils ont une base de fans fidèles qu’ils aiment divertir, il est donc prudent de dire que ce sera une extravagance bleue en 2021 », ont-ils taquiné.

Le quatuor a connu divers degrés de succès dans sa carrière solo depuis son départ du groupe et a enduré des difficultés financières.

En mai 2015, Lee est devenu le dernier membre du groupe à se déclarer en faillite.

Simon Webbe avait précédemment déclaré que le groupe « voyait à peine un centime » de ses gains car il avait fait faillite quelques semaines après Duncan.

Alors qu’Anthony Costa est également devenu insolvable la même année.

Le groupe a accumulé plus de 40 succès numéro un dans le monde, vendu 15 millions de disques et travaillé avec des artistes comme Sir Elton, Steve Wonder et Lil ‘Kim.

Ils ont annoncé une pause en 2004 puis se sont réunis en 2011 pour le Concours Eurovision de la chanson où ils sont arrivés à la 11e place.

En 2013, ils ont sorti leur quatrième album studio, Roulette, et ont confirmé qu’ils rejoignaient la Grande Réunion – pour tourner avec six autres groupes du passé pour un certain nombre de concerts.

