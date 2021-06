Le chanteur américain Jason Derulo concocte des jalebis à partir de zéro tout en dansant sur ‘Jalebi Baby’ – Regardez une vidéo virale ! | Buzz News

New Delhi: Le chanteur pop international Jason Derulo a récemment pris d’assaut Internet en postant une vidéo de lui-même sur son TikTok en train de fabriquer des jalebis à partir de zéro ! Les fans de Desi étaient absolument ravis de voir cela et ne pouvaient pas croire ses grandes compétences culinaires indiennes. Dans la vidéo, alors qu’il ajoutait tous les ingrédients et les mélangeait, sa chanson « Jalebi Baby » et celle du musicien Tesher jouaient en arrière-plan. De plus, il a également entendu chanter les paroles de la chanson virale à la fin.

Dans la vidéo, Jason crée la pâte à partir de zéro, y ajoute la couleur orange distincte, puis transfère la pâte dans un tube. Il utilise plus tard le tube pour presser la pâte en forme de spirale et la fait frire dans l’huile.

À l’origine, la vidéo a été publiée sur le compte TikTok de Jason et a été republiée par Tesher sur son compte Twitter.

Découvrez la vidéo virale:

« Qu’est-ce qu’un jalebi ? » est la question n°1 moi et @jasonderulo obtenir ces jours-ci. Maintenant tu sais! pic.twitter.com/bsweEWoISS – Tesher (@TesherMusic) 24 juin 2021

Les fans de Desi sont devenus gaga devant la vidéo et ont été ravis de voir Jason Derulo apprécier la délicatesse indienne. Ils étaient aussi absolument stupéfaits de voir le crossover ! Un internaute a écrit: « Jason Derulo fait du Jalebi sur Tik Tok n’est pas quelque chose que je m’attendais à voir, mais nous y sommes », tandis qu’un autre a déclaré: « Je n’ai pas vécu pour voir le jour où jason derulo fait du jalebiyan sur tiktok à » bébé jalebi « » .

Le 28 mai 2021, l’artiste musical Tesher a sorti un mashup de la chanson populaire « Jalebi Baby » avec le chanteur américain Jason Derulo.