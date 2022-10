Le chanteur Adriano a sorti une chanson avec des paroles absurdes pour prouver l’amour des Italiens pour la musique américaine, c’était un succès

La musique américaine a toujours été la préférée de beaucoup. Similaire était le cas avec les Italiens. Pour le prouver, le chanteur italien Adriano Celentano a sorti une chanson dans les années 70 avec des paroles absurdes. Cependant, il était censé sonner comme l’anglais américain. L’objectif derrière cette sortie était de prouver que les Italiens aimeraient n’importe quelle chanson américaine. La chanson s’est avérée être un tube. Le directeur artistique singapourien Tham Khai Meng a pris son compte Twitter officiel et a partagé un extrait de la chanson.

Le clip de 1 minute 42 secondes montre des danseurs exhibant leurs mouvements alors que le chanteur peut être vu chanter vers la gloire. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux avec plus de 5 millions de vues. Regardez par vous-même :

C’est du génie. Le chanteur italien Adriano Celentano a sorti une chanson dans les années 70 avec des paroles absurdes censées ressembler à l’anglais américain – pour prouver que les Italiens aimeraient n’importe quelle chanson américaine. Et ce fut un succès. pic.twitter.com/mCZ6Phy6xH — Khai (@ThamKhaiMeng) 2 octobre 2022

“Il a explosé rapidement et a atteint le numéro 1 en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède”, a écrit Tham.

Les gens peuvent être vus en train de retweeter le tweet avec leurs propres légendes. “ngl la mélodie est un banger absolu donc je peux voir pourquoi”, a écrit une personne. Une autre personne a écrit: «Je suis anglophone et c’est exactement ce que chaque chanson anglaise sonne pour moi avant que je lève les yeux et lise les paroles. lol traitement audio.”

