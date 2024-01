Le chantage d’Orbán est scandaleux – mais l’UE doit être intelligente – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

Dalibor Rohac est chercheur principal à l’American Enterprise Institute de Washington DC.

La décision de la Commission européenne de débloquer 10,2 milliards d’euros de fonds de cohésion pour la Hongrie, afin que le Premier ministre Viktor Orbán s’abstienne de faire obstacle aux négociations d’adhésion de l’Ukraine, a provoqué une frustration à Bruxelles et au-delà.

Certains ont accusé la Commission d’abandonner son rôle de gardienne des traités européens et de devenir plutôt un « chien de poche des États membres ». comme l’a dit la députée européenne Sophie in ‘t Veld.

Son collègue vert Daniel Freund a qualifié la stratégie d’insoutenable, en notant que «Orbán disposera encore de 72 possibilités d’opposer son veto à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Maintenant, il connaît son prix. Et il ne deviendra pas moins cher.

Les critiques sont compréhensibles, tout comme la crainte que le chantage d’Orbán ne devienne incontrôlable. Le Premier ministre hongrois est un acteur de mauvaise foi et un cinquième chroniqueur du président russe Vladimir Poutine au sein de l’UE, utilisant les fonds européens pour se consolider davantage au pouvoir.

Pourtant, les efforts visant à remédier à la situation en lançant un procès contre la Commission européenne et les appels à priver la Hongrie de son droit de vote au Conseil européen sont déconnectés de la réalité – et inutiles.

Il n’est pas nécessaire de se faire d’illusions quant à l’état de droit en Hongrie pour reconnaître qu’il était nécessaire de donner le feu vert en temps réel aux négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE – d’autant plus que Kiev peine de plus en plus à maintenir l’unité et l’unité de la coalition internationale qui la soutient. engagé.

La décision nécessitait l’unanimité et tout indiquait qu’Orbán était prêt à tout détruire.

Mais Freund et ses collègues ont raison sur un point : il y a de nombreux moments sur le chemin à parcourir où la Hongrie sera en mesure de faire dérailler l’adhésion de l’Ukraine. La Commission a à peine entamé le processus d’« examen » de la législation ukrainienne – qui prend normalement entre un à deux ans – après quoi l’UE devra adopter conjointement sa position de négociation commune. Et la clôture de chaque chapitre de négociation – au nombre de 35 – nécessitera le consentement unanime de tous les pays membres.

De plus, même si l’on mettait de côté la perspective inévitable de voir d’autres pays membres s’opposer aux progrès de l’Ukraine tout au long des négociations d’adhésion, l’idée selon laquelle l’UE pourrait contourner le défi hongrois en privant Budapest de son droit de vote est un fantasme.

Utiliser l’article 7 pour ce faire nécessiterait l’unanimité de tous les autres pays membres de l’UE – y compris la Slovaquie sous la direction controversée du Premier ministre Robert Fico, la Roumanie sous sa coalition réactionnaire au pouvoir, ainsi que tous les autres pays qui pourraient avoir des craintes fondées d’être les prochains.

Même si l’UE est une communauté fondée sur des lois, la politique ne peut se réduire au simple respect des règles. Il est illusoire de penser que le contrôle de l’État de droit – ou même de la probité fiscale des pays membres de l’UE – est une question technique qui peut simplement être déléguée à des experts impartiaux de la Commission.

Même s’il y a des limites aux compromis avec Orbán, le recours aux règles judiciaires ne mènera l’UE nulle part | Attila Kisebenedek/AFP via Getty Images

D’une part, l’État de droit est extrêmement complexe et comporte de multiples facettes, et les accusations d’hypocrisie lancées lors des précédentes tentatives d’examen de Varsovie et de Budapest n’étaient pas toujours sans fondement. La corruption est endémique dans toute l’Europe de l’Est postcommuniste, et pas seulement en Hongrie. Par exemple, le nouveau gouvernement polonais cherche à mettre fin à la politisation des médias publics et des tribunaux du pays sous le précédent gouvernement du Parti Droit et Justice (PiS) – même si ce processus intrinsèquement politisé suscite peu de critiques de la part des institutions européennes.

Rien de tout cela n’exonère Orbán ou le PiS. Cependant, cela suggère que le défi actuel de l’Europe ne peut pas être vu uniquement à travers le prisme technocratique. Il serait plutôt utile que Bruxelles et les pays membres deviennent plus agiles dans leur travail. autour le fauteur de troubles de l’UE, plutôt que d’osciller entre un accommodement cynique et une démagogie légaliste.

Il est vrai que l’adhésion de l’Ukraine nécessitera un certain nombre de décisions unanimes. Pourtant, la participation à de nombreuses facettes du projet européen – depuis la coopération structurée permanente (PESCO) jusqu’au programme Erasmus et au marché unique – pourrait être étendue à l’Ukraine avant que le pays ne rejoigne officiellement le bloc.

Si l’ensemble de l’UE, à l’exception de la Hongrie, est déterminé à aider les finances publiques de l’Ukraine à surmonter les trois prochaines années, il n’y a aucune raison de mener une nouvelle série de négociations avec Budapest lors de la prochaine réunion du Conseil sur la facilité pour l’Ukraine de 50 milliards d’euros. Les 26 gouvernements, soutenus par la Commission, pourraient y parvenir grâce à un traité intergouvernemental qui laisserait la Hongrie exclue – un peu comme avec le Mécanisme européen de stabilité.

Plus que l’avenir de l’Ukraine, la pertinence continue de l’UE dépend de sa capacité à s’adapter à une réalité dans laquelle des gouvernements comme celui de la Hongrie restent un élément permanent de son paysage politique. Même s’il y a des limites aux compromis avec Orbán, le recours aux règles judiciaires – tant appréciées des parlementaires européens – ne mènera le continent nulle part.