Le “chantage au gaz” de Poutine échoue alors que la révolution du GNL permet à l’Europe de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis de la Russie, selon un professeur de Yale

Les efforts russes pour bouleverser le marché européen du gaz sont sur le point de se retourner contre eux, selon Jeffrey Sonnenfeld de Yale.

Il a déclaré lundi que les relations entre la Russie et les acheteurs européens évoluaient en faveur de l’UE.

“Le gaz devient un marché d’acheteurs”, écrit-il.

Selon Jeffrey Sonnenfeld, professeur à Yale, le plan de la Russie visant à semer la pagaille dans les flux de gaz européens pourrait se retourner contre lui alors que le marché évolue en faveur de l’Union européenne.

Sonnenfeld a écrit dans un Chronique du Financial Times lundi que la relation entre la Russie et l’Europe a changé et que l’Europe ne dépend plus des flux énergétiques du Kremlin. Cependant, dit-il, Moscou dépend toujours des acheteurs européens.

“Une grande attention a été portée sur le côté demande de l’équation du marché : la réduction ou la destruction de la demande, le rationnement et l’abandon du gaz naturel”, a déclaré Sonnenfeld. “Le raisonnement économique de base, cependant, signifie que nous ne devons pas oublier le côté de l’offre.”

Sonnenfeld a ajouté qu’après une analyse plus approfondie, l’Europe est en fait tout à fait capable de remplacer l’approvisionnement russe “sans qu’il soit nécessaire de détruire la demande ou même de se substituer au gaz”. L’Europe achète déjà suffisamment de gaz et de gaz naturel liquéfié auprès de sources alternatives pour compenser la perte des flux russes. L’Europe profite cependant d’un fort pouvoir d’achat sur les petits pays d’Asie pour s’assurer l’alternative GNL et les concurrents surenchérissants.

Pourtant, les analystes ont averti que l’hiver à venir sera difficile pour l’Europe car les prix de l’énergie restent élevés à un moment où les ménages sont confrontés à une crise plus large du coût de la vie.