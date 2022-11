Le chant d’un supporter mexicain à la Coupe du monde fait l’objet d’une enquête de la FIFA

DOHA, Qatar – La FIFA a ouvert mercredi une enquête sur des chants potentiellement discriminatoires entendus par des supporters mexicains lors de leur match nul 0-0 contre la Pologne en ouverture de la Coupe du monde.

“La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre l’Association mexicaine de football en raison des chants de supporters mexicains lors du match de Coupe du Monde de la FIFA Mexique contre Pologne disputé le 22 novembre. La procédure a été ouverte sur la base de l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA, », lit-on mercredi dans un communiqué de l’instance dirigeante.

La Fédération mexicaine de football (FMF) a déjà été sanctionnée par la FIFA en raison d’un chant récurrent de gardien de but anti-gay qui a été entendu à Le Tri matchs, qui ont parfois été interrompus en raison d’une procédure en trois étapes mise en place pour arrêter les cris offensifs.

L’année dernière, la FIFA a réduit une sanction mexicaine pour chants discriminatoires de supporters de deux matches de qualification pour la Coupe du monde à un après que la FMF a promis d’exécuter une campagne d’éducation et d’application pour les matches à domicile et aux États-Unis, et a déclaré que des interdictions de stades de cinq ans seraient donné aux fans trouvés en train de chanter.

Il n’est pas clair d’après la déclaration si la dernière procédure en cours de la FIFA est due au chant anti-gay ou à un autre comportement des supporters mexicains.

Mardi, la FIFA a annoncé que la Fédération équatorienne de football faisait également l’objet d’une enquête pour “des chants de supporters équatoriens lors du match de Coupe du Monde de la FIFA Qatar contre l’Equateur disputé le 20 novembre”. Le match d’ouverture de la Coupe du monde a vu l’Équateur battre le Qatar 2-0.

La FIFA n’a donné aucun calendrier pour traiter les affaires contre les fédérations mexicaine et équatorienne, qui sont responsables du comportement des supporters lors des matchs, et n’a pas précisé quelles pourraient être les sanctions possibles.