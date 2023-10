Bruce Belland était si proche de travailler avec le « King ».

C’était en 1977 lorsque l’ancien membre du quatuor des années 50 The Four Preps s’est retrouvé dans un Denny’s ouvert toute la nuit avec un exemplaire de Billboard.

À cette époque, il était producteur du jeu télévisé “Name That Tune”. Une serveuse d’âge moyen se dirigea vers la table du chanteur pour prendre sa commande.

Belland, qui a mené une carrière de plusieurs décennies en tant qu’auteur-compositeur-interprète, partage son histoire dans un nouveau mémoire, “Icônes, idoles et idiots d’Hollywood : mes aventures dans le premier groupe de garçons d’Amérique.”

L’ACTEUR ‘M*A*S*H’ ELLIOTT GOULD RAPPELLE ELVIS PRESLEY QU’IL A PROPOSÉ DE BARBRA STREISAND SPLIT : ‘TAIS-TOI, ELVIS’

“Elle a vu mon panneau d’affichage et m’a dit : ‘Vous êtes musicien ?'”, a rappelé l’homme de 87 ans à Fox News Digital. “Et elle a dit : ‘Garçon, quand je rentre à la maison tout fatigué après une journée de travail et que mes pieds me font mal, mon vieux dort sur le La-Z-Boy près de la télévision. Je vais dans ma chambre, j’enlève mes chaussures.’ , je m’allonge sur le lit et je mets mes écouteurs. J’écoute Perry Como et j’écoute Eddie Fisher Et tous mes soucis disparaissent. Et je pense, que ferais-je sans ma musique ?'”

Une ampoule s’est éteinte pour Belland. Il a rapidement saisi son stylo et a griffonné des paroles sur le pouvoir de la musique.

Il eut alors une autre idée.

“J’étais sorti autrefois avec une femme qui fait désormais partie de l’entourage d’Elvis Presley”, a-t-il expliqué. “Eh bien, plus je regardais la chanson et l’étudiais, plus je me disais : ‘Ce serait une super chanson pour Elvis.’ Je l’ai appelée, je lui ai expliqué la prémisse de la chanson. Elle a dit : “Apportez-la-moi tout de suite”. Je lui ai envoyé une démo. L’instant d’après, environ deux semaines plus tard, elle m’a appelé et m’a dit : “Il adore ta chanson. Elvis va l’enregistrer. Il a une séance prévue avec la chorale gospel pour le soutenir. ” ‘”

Belland était abasourdi. Mais une autre surprise l’attendait.

“Elle a dit : ‘Attends une minute'”, a-t-il partagé. “La prochaine chose que je sais, c’est que j’entends la voix d’Elvis au téléphone. Il était si poli. C’était un bon vieux garçon du Sud. [He said], ‘Oui monsieur, j’aime beaucoup votre chanson. Je pense que cela pourrait faire pour moi ce que « My Way » a été pour Frank Sinatra. J’ai hâte de l’enregistrer, monsieur.'”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je suis sur un nuage 10”, s’est exclamé Belland. “Pour la semaine ou les deux prochaines, je dépense déjà de l’argent.”

Mais Belland n’a jamais entendu Presley chanter sa chanson. Treize jours avant que Presley n’enregistre le morceau, il est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 42 ans.

“Des gens qui font une tournée à Graceland m’ont dit que la démo de la chanson et la partition se trouvaient en fait sur une table quelque part”, a déclaré Belland. “Il a été enregistré par TG Sheppard, Roy Clark et de nombreux artistes country, mais il n’a jamais eu autant de succès qu’avec Elvis.”

“Vous pouvez imaginer si c’était son dernier enregistrement, ce que cela aurait signifié pour le monde”, a expliqué Belland. “La chanson parlait certainement de ce que la musique signifiait dans sa vie. Elle parlait de la façon dont la musique peut restaurer votre âme, comment elle donne la vie, surtout dans les moments difficiles. Et je pense que c’est pour cela que la chanson l’a touché, et qu’il l’a aimé.”

Ce ne serait pas la dernière fois que Belland serait confronté à une tragédie. En 1985, son ami et ancien camarade de classe Ricky Nelson, qui jouait dans la série des années 50 “Les Aventures d’Ozzie et Harriet”, est décédé dans un accident d’avion. Il avait 45 ans.

Les Four Preps ont joué les frères de la fraternité et les chanteurs suppléants de l’idole adolescente dans la série à succès.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ricky était une contradiction ambulante”, se souvient Belland. “C’était un clown timide avec un esprit pointu. Il disait juste les choses les plus sacrées. Je me souviens d’un matin sur le plateau, il était en colère. Il a dit: ‘J’ai emmené une fille samedi soir et son couvre-feu était minuit.’ Je ne l’ai récupérée qu’à 12h17, et son vieux homme était sur le porche et m’a arraché la tête. Je m’appelle Ricky Nelson ! Vous pensez qu’il serait honoré.

“Ricky avait grandi dans une bulle en tant qu’enfant célèbre”, a expliqué Belland. “Tout ce qu’il avait à faire était de dire : ‘J’aimerais avoir une batterie’, et une heure plus tard, il y avait une nouvelle batterie dans sa chambre. Il menait une vie très protégée. Il n’avait pas de vision réaliste. comprendre ce qu’était la vraie vie parce qu’il était une star depuis l’âge de 10 ou 11 ans. Mais c’était un gars gentil. Il était très doux, tendre et totalement dévoué à sa musique. Nous avions l’habitude de nous asseoir autour du tourne-disque et écoutez Chuck Berry, Little Richard et Fats Domino. Nous avons donc mis notre éducation musicale ensemble.

Belland a déclaré que l’apparition du groupe dans la sitcom l’avait catapulté au rang de célébrité. En 1958, son morceau « 26 Miles Across the Sea (Santa Catalina) » s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Brian Wilson des Beach Boys l’a cité plus tard comme l’un de ses favoris.

La même année, The Four Preps apparaît dans le film de surfeur “Gidget” aux côtés de Sandra Dee.

“On nous appelait des gens nourris au lait, bien coupés, cultivés sur place et tout ça”, a expliqué Belland à propos de l’image à l’emporte-pièce du groupe. “Nous étions quatre enfants très purs. … Je suis un enfant de pasteur. Deux des gars du groupe étaient mormons, et Ed [Cobb], le sportif, n’allait pas se perdre dans des trucs bizarres. Nous étions donc très directs. »

“Cela ne nous a pas du tout gênés”, a-t-il poursuivi. “Nous portions fièrement cette étiquette. Et je suis fier de dire qu’aucun d’entre nous n’a jamais été arrêté ou quoi que ce soit. Donc, je suppose que nous méritons cette description. Nous en étions fiers. Mon père, en particulier, lorsque je me suis lancé dans le show business. , il était [worried] Je finirais par devenir un drogué. Donc, il a toujours été très fier du fait que la presse parlait toujours de ce que nous étions des gars purs. Donc, ça s’est bien passé.”

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

En 1964, a déclaré Belland, les Beatles ont menacé de poursuivre The Four Preps en justice pour leur disque satirique, qui se moquait de la Beatlemania. Les Four Preps se sont dissous en 1969.

Belland a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune rancune.

“Nous n’avions pas eu de succès depuis deux ou trois ans”, a-t-il déclaré. “Il y avait aussi British Invasion et Motown. Ed produisait des disques avec Fleetwood Mac, Pink Floyd et Steely Dan. Glen Larson vendait des scripts à Universal. Marv Ingram était très investi en bourse. Je faisais des voix off pour beaucoup de films Disney.

“Donc, alors que nous étions encore un groupe, nous étions tous en train de développer notre carrière et notre avenir. … Nous ne voulions pas finir par jouer dans un bowling à Bakersfield. Alors, nous avons simplement dit: ‘Les gars, ça a été un super course. Nous avons vécu beaucoup d’aventures ensemble, mais nous étions également très enthousiastes à l’idée de nous lancer seuls.”

Cobb est devenu un auteur-compositeur recherché et est connu pour son tube « Tainted Love ». Larson a créé des émissions télévisées à succès comme “Knight Rider” et Magnum PI. Ingram est devenu un courtier en matières premières. En tant que producteur, Belland s’est impliqué dans des émissions comme “Hollywood Squares, “Truth or Consequences” et “The Mickey Mouse Club”. Il a également participé au développement de « Wheel of Fortune ».

Aujourd’hui, Belland a hâte de partager l’histoire de sa vie.

“Je n’ai pas eu autant de plaisir depuis longtemps”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais pensé que quoi que ce soit puisse remplacer le fait d’être sur scène et de faire de la musique. Je mentirais si je disais que c’est tout aussi bien, mais c’est sacrément proche.”